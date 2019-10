El padre de uno de los jóvenes que falleció tras ser atropellado en San Isidro por el vehículo conducido por Melisa González Gagliuffi se pronunció luego de las declaraciones que la mujer dio a un medio de comunicación.

González Gagliuffi había indicado que el chofer de un vehículo invadió su carril en dos oportunidades y que esos incidentes ocasionaron que perdiera el control de su camioneta, causando el accidente en la avenida Javier Prado que dejó dos personas fallecidas.

“La señorita sigue mintiendo porque quiere salir del problema en el que está metida. En las imágenes se ve bien claro que nadie, ningún auto la provoca a ella”, contó Fortunato Huashuayo, padre de Joseph Huashuayo, joven que falleció en el accidente.

Huashuayo dijo en América Noticias que la familia exigirá que se haga justicia y espera que Melisa González Gagliuffi reciba el próximo lunes, durante la audiencia judicial, seis meses de prisión preventiva.

“Tengo conocimiento de que los técnicos de la UNI analizaron la velocidad a la que iba la señorita. No iba a 60 km/h como ella dijo, en eso sigue mintiendo. Sé que ella iba a más de 90 km/h”, declaró.

“Esperamos que se haga justicia y que el caso no quede impune. Sus declaraciones no me convencieron para nada. Espero que el lunes en la audiencia se dé lo que corresponde a ley”, agregó.

A causa del accidente en la avenida Javier Prado el pasado viernes, fallecieron Joseph Huashuayo y Cristian Buitrón Aguirre. El atropello también dejó herido a Luis Miguel Vega Palacios (31).