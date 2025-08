Se disparan casos de alquiler de niños para fines de mendicidad: Lima concentra la mayoría de casos

En el 2023 se identificó a 17 víctimas de alquiler y venta de niños con fines de mendicidad, en el 2024 la cifra se elevó a 23, mientras que en lo que va del 2025 (hasta el 30 de junio) el número de víctimas ya alcanzó los 24 .

Algunas personas fingen ser los padres de los menores, cuando en realidad, los alquilan por horas.

Al respecto, la fiscal superior Berenice Romero, Coordinadora Nacional de las fiscalías especializadas en delitos de trata de personas (FISTRAP), indicó a El Comercio que Las principales modalidades de captación para la mendicidad y venta de niños son la amenaza o coacción de familiares o personas extrañas, así como el padrinazgo.

Asimismo, señaló que Lima es la región a nivel nacional donde se registra casi la totalidad de los víctimas de alquiler y venta de niños con fines de mendicidad. Los distritos con más casos son: Miraflores, San Isidro, San Borja y La Molina .

Lo que hay detrás de esta modalidad

La fiscal Romero señaló a El Comercio que existen varias modalidades de trata cuya finalidad es la explotación de menores de edad. Este escenario lo podemos ver en explotación laboral, servidumbre doméstica, explotación sexual y, desde luego, en mendicidad y venta de niños. En todos estos casos, ha aumentado la cantidad de menores utilizados. Asimismo, el tipo penal establece que el consentimiento otorgado por la víctima es irrelevante.

No obstante, en el caso de mendicidad, Romero precisó que las investigaciones cobran un papel importante, pues se debe determinar la exacta comisión de dicha modalidad del delito.

“Hay la mendicidad que es por necesidad. Hablamos de padres o adolescentes, que no tienen cómo alimentar a sus hijos o hermanos pequeños, y salen a mendigar. Aquí es un tema de necesidad y esta no puede ser criminalizada de ninguna manera. Por eso es que cada caso es diferente, no todos podemos decir que son lo mismo y debemos darle el mismo tratamiento", explicó.

El alquiler de niños para fines de mendicidad es una de las modalidades de trata de personas.

Entonces, ¿cuándo se está frente a un caso de trata de personas con fines de mendicidad? De acuerdo con Romero, cuando se comprueba que no hay un vínculo directo entre el adulto y el niño, niña o adolescente que tiene en su poder. Por ejemplo, la abuela que no vive con el nieto, pero se ofrece a cuidarlo, y cuando los padres salen a trabajar, ella aprovecha para salir con el niño a mendigar. El victimario también podría ser un pariente lejano, vecino o un total extraño.

Por otro lado, la fiscal resaltó que el tema de alquiler y venta de niños con fines de mendicidad se está dando principalmente en la ciudad de Lima , en sus zonas urbanas, principalmente en distritos como La Molina, San Isidro, San Borja y Miraflores. “Al ser lugares de un estrato social más alto, les resulta más atractivo a los explotadores. Ven que allí pueden obtener mejores ingresos”, explicó.

En tanto, destacó que como parte del trabajo de visibilización del delito que ejecuta la fiscalía y demás actores, las personas están siendo más sensibles respecto a este tema y vienen denunciando con mayor frecuencia algún hecho que alerte de este ilícito. “Nos están llegando más noticias criminales, denuncias, respecto a la existencia de posibles casos de mendicidad o de menores que han sido vendidos o que se está dando adopción irregular”, agregó Romero.

Un ejemplo que grafica esta problemática

Uno de los casos más llamativos y que mejor ejemplifica la trata con fines de mendicidad se da por lo general entre los meses de diciembre y marzo: niños, niñas y adolescentes migran de Huancavelica hacia Lima a fin de obtener suficientes recursos económicos y luego regresan a su lugar de origen. En algunos casos llegan con sus padres, pero en otros lo hacen solos.

Este escenario bien podría ser un tema de mendicidad por necesidad, debido a las carencias económicas que viven en su nata Huancavelica, lo que empuja a estos niños a recaudar dinero para solventar sus estudios y demás gastos que sus familias puedan tener a lo largo del año. Pero, ¿qué sucede ? En Lima, los esperan unos supuestos los esperan, quienes los reciben y los llevan a un determinado inmueble, desde donde parten hacia diversos lugares de la capital a pedir ayuda económica.

“En una oportunidad encontramos inmuebles en el Cerro El Pino. En otra oportunidad encontramos en Ate Vitarte. Sin embargo, estas personas se paran ocultando muy bien y cuando la policía quiere hacer el allanamiento, ya no da con ellos. Los niños ya se regresaron a su lugar de origen. Por eso, estamos tratando de mejorar las coordinaciones con la policía, pues nos interesa identificar a los explotadores y tratantes para que tengan la sanción correspondiente”, manifestó Romero.

Análisis del problema

Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo y especialista en temas de trata, dijo a este Diario que la mendicidad forzosa mediante el alquiler de niños (o también adultos mayores) se produce usualmente en zonas urbanas, con la finalidad de obtener algún tipo de beneficio económico a través de la solicitud de dinero. “Lo que tienes es un servicio de alquiler, donde algún miembro de la familia o cercano a esta lucra con este menor de edad en las calles“, describió.

En ese sentido, el experto precisó que desde hace algunos años, los gobiernos locales se han comprometido en combatir a esta modalidad de trata. Hablamos de los municipios de Miraflores, San Isidro, Surco, entre otros. ¿Por qué estos distritos? Pues porque son lugares donde generalmente trascurre gente con mayores recursos económicos, lo que genera que adultos con menores edad se desplacen hacia allí para solicitar dinero.

“Cualquier circunstancia que se orienta a captar a una mujer embarazada con la finalidad de la venta de niños o bien captar a un menor de edad o adulto mayor con la finalidad de tenerlo en una situación de mendicidad forzosa, es considerado trata de personas. Y por lo tanto, dependiendo de la escala de agravantes, puede tener de 10 a 12 años de cárcel“, precisó Valdés.

El director ejecutivo de CHS Alternativo detalló que ha habido casos en que se ha procesado a gente que a través del engaño, argumentando que se traba de su hijo, sobrino o pariente, paraban con bebes en brazos pidiendo dinero. En muchas ocasiones, estos menores eran dormidos con narcóticos, con el propósito de que no lloren por hambre u otra molestia.

“Es un tercero que no es de la red familiar, quien los narcotiza. Ahí estamos hablando claramente de una situación de trata de personas. Hay otras circunstancias en donde sí son los mismos padres de familia los que alquilan a sus hijos“, dijo.

Radiografía de la trata en general

De acuerdo con cifras del FISTRAP, las víctimas de trata de personas a nivel nacional, en todas sus formas, han ido en aumento en los últimos años: 1.229 en 2023; 2.809 en 2024; y 3.203 en 2025. Asimismo, la cifra se duplicó en apenas cuatro años: pasó de 1.245 en el 2020 a 2.809 en el 2024.

En tanto, el número de denuncias de trata de personas en el Perú aumentó en más del 250% en apenas cuatro años (2020-2024): pasó de 827 a 2.058. Además, solo en el primer semestre del 2025, ya se registra 942 denuncias.

Cabe mencionar también que al igual que se incrementó los casos de alquiler y venta de niños con fines de mendicidad, otras modalidades de trata, como explotación laboral, también presentaron un mayor número de víctimas. En el caso de explotación laboral, ya está cerca de superar este año la cifra alcanzada en todo el 2024.

Explotación sexual

285 en 2023

1954 en 22024

879 en 2025

(*se sextuplicó del 2023 al 2024)

Explotación laboral

219 en 2023

182 en 2024

145 en 2025

En investigación

2490 en 2023

416 en 2024

142 en 2025

Por otro lado, el número de sentencias condenatorias también ha aumentado año tras año: 67 en 2021, 126 en 2022, 181 en 2024 y 97 en lo que va del año 2025. Las fiscalías especializadas en delitos de Trata de Personas han logrado que el 80 % de las investigaciones en todo el país termine en una sentencia condenatoria.

Lima es el principal núcleo de procesamiento de casos de trata de personas. La concentración geográfica en Lima y Callao es la más marcada, pero en provincias como La Libertad y Piura, aunque suman un menor porcentaje global, la incidencia relativa de casos de trata es significativa, lo que sugiere rutas de tránsito y explotación en la costa norte.

Del análisis de un total de 275 sentencias desde el año 2023 hasta marzo de 2025 (Estudio de Trata de Personas, junio 2025), se ha podido determinar que: