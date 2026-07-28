Aunque el sector Salud no ocupó un espacio predominante en el primer Mensaje a la Nación de la presidenta Keiko Fujimori, la mandataria anunció una serie de medidas orientadas a fortalecer la atención sanitaria, entre ellas la reorganización de los programas sociales y los servicios públicos, una política integral para reducir a la mitad la anemia y la desnutrición crónica infantil, el fortalecimiento de la infraestructura social y sanitaria, el abastecimiento de medicamentos frente a un eventual Fenómeno El Niño y acciones para garantizar una atención oportuna a los adultos mayores del país.

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