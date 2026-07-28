Aunque el sector Salud no ocupó un espacio predominante en el primer Mensaje a la Nación de la presidenta Keiko Fujimori, la mandataria anunció una serie de medidas orientadas a fortalecer la atención sanitaria, entre ellas la reorganización de los programas sociales y los servicios públicos, una política integral para reducir a la mitad la anemia y la desnutrición crónica infantil, el fortalecimiento de la infraestructura social y sanitaria, el abastecimiento de medicamentos frente a un eventual Fenómeno El Niño y acciones para garantizar una atención oportuna a los adultos mayores del país.

Keiko Fujimori anunció medidas para reducir la anemia y la desnutrición infantil, fortalecer la infraestructura sanitaria y abastecer de medicamentos a las zonas vulnerables ante un eventual Fenómeno El Niño, durante su primer Mensaje a la Nación como presidenta del Perú.. (Foto: Alonso Chero / @photo.gec)

Sin embargo, para especialistas consultados por El Comercio, el desafío no se encontrará enfocado únicamente en los anuncios, sino en la posibilidad real de que puedan ejecutarse. Si bien reconocen que varias de las medidas responden a necesidades del país, advierten que el discurso dejó pendientes aspectos estructurales del sistema de salud, como el financiamiento, la integración de los servicios, el fortalecimiento del primer nivel de atención y una reforma sanitaria de mayor alcance.

"Se plantean mejoras de gestión, pero no una reforma del sistema"

Para Víctor Zamora Mesía, exministro de Salud durante el gobierno del expresidente Martín Vizcarra, el discurso parte de un diagnóstico acertado al reconocer las deficiencias del sistema sanitario. Sin embargo, considera que las medidas anunciadas no constituyen una transformación estructural.

“El mensaje reconoce que el sistema de salud llega tarde o nunca llega. Ese diagnóstico hacía pensar que vendría una propuesta de reforma, pero finalmente los anuncios se concentran en mejorar la gestión de las precariedades existentes y no en cambiar la estructura del sistema”, señaló a El Comercio.

El exministro explicó que una verdadera reforma implicaría discutir aspectos como la integración entre Minsa, EsSalud y los gobiernos regionales, un sistema único de salud, mecanismos de aseguramiento universal y nuevas formas de financiamiento.

Víctor Zamora Mesía, exministro de Salud, consideró que los anuncios del Ejecutivo apuntan a mejorar la gestión del sector, aunque advirtió que el discurso dejó pendiente una reforma estructural del sistema sanitario.. (Foto PCM)

“No se habla de integración del sistema, ni de un fondo único, ni del financiamiento. Lo que se anuncia son mejoras administrativas, que pueden ser positivas, pero son distintas a una reforma sanitaria”, sostuvo.

Asimismo, recordó que durante la campaña a la presidencia Fuerza Popular presentó propuestas más amplias para el sector Salud, varias de las cuales no fueron desarrolladas en el Mensaje a la Nación.

“Lo que no se dice también comunica. Si determinados temas desaparecen del mensaje presidencial, probablemente también dejan de estar entre las prioridades inmediatas del gobierno”, indicó.

Reducir la anemia exigirá una estrategia más allá del sector Salud

Uno de los principales compromisos anunciados por la presidenta fue reducir a la mitad la anemia y la desnutrición crónica infantil. Para Víctor Zamora, la meta relacionada con la desnutrición puede ser alcanzable; sin embargo, considera mucho más complejo lograr una reducción significativa de la anemia.

“La anemia no depende únicamente del sector Salud. Está relacionada con la alimentación, el acceso a proteínas, agua segura y otros determinantes sociales. Si esos factores no cambian, será muy difícil alcanzar esa meta”, explicó.

En la misma línea, Juan Carlos Celis, médico infectólogo y jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas y Tropicales del Hospital Regional de Loreto, sostuvo que reducir la anemia requerirá una intervención articulada entre distintos sectores del Estado.

El infectólogo Juan Carlos Celis, jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas y Tropicales del Hospital Regional de Loreto, señaló que la ejecución de las medidas anunciadas será determinante para fortalecer la respuesta del sistema de salud, especialmente frente al Fenómeno El Niño y las enfermedades infecciosas. / El Comercio/Perú/GDA

“Es una meta positiva, pero necesita un trabajo multisectorial. No basta con acciones del Ministerio de Salud; también intervienen saneamiento, alimentación, educación y seguimiento a madres gestantes y niños”, manifestó.

La infraestructura sanitaria aún enfrenta una brecha de financiamiento

Respecto a la infraestructura sanitaria, Zamora recordó que cerrar las brechas existentes demandará importantes recursos económicos.

“Todavía existe un enorme déficit de infraestructura y equipamiento. Antes de hablar de nuevas obras, será necesario definir cómo se financiarán y cuál será la estrategia para fortalecer el primer nivel de atención”, indicó.

Contraloría detecta falta de personal médico y equipos inoperativos en 16 hospitales del Minsa. Foto: Contraloría

El exministro sostuvo que el discurso no detalló cómo se obtendrán los recursos para ejecutar estas inversiones ni cuál será el modelo que permitirá fortalecer la red pública de salud en todo el país.

La respuesta al Fenómeno El Niño requerirá más que abastecer medicamentos

Sobre las medidas anunciadas para enfrentar un eventual Fenómeno El Niño, Juan Carlos Celis valoró la intención de garantizar el abastecimiento de medicamentos, aunque advirtió que la preparación sanitaria debe ir mucho más allá.

“No solamente se trata de tener medicamentos. También se necesita vigilancia epidemiológica, control del dengue, logística para llegar a comunidades alejadas y capacidad de respuesta frente a enfermedades transmitidas por el agua y por vectores”, afirmó.

Además del abastecimiento de medicamentos, especialistas señalaron que la preparación frente al Fenómeno El Niño deberá incluir vigilancia epidemiológica, control del dengue y capacidad de respuesta en las regiones más vulnerables. Foto: adsis.org.

En esa línea, Víctor Zamora recordó que una respuesta efectiva también dependerá de la planificación previa del Estado y de contar con un plan sanitario que permita actuar de manera efectiva frente a una emergencia que el país ya está enfrentando.

“Lo primero es contar con un plan de respuesta sanitaria. Hasta donde tengo conocimiento, el gobierno saliente no dejó aprobado un plan específico para enfrentar el Fenómeno El Niño desde el sector Salud, por lo que la nueva gestión tendrá que elaborar una estrategia que permita responder oportunamente a una eventual emergencia”, mencionó.

La implementación será el principal desafío del nuevo gobierno

Más allá de los anuncios, ambos especialistas coincidieron en que el principal reto del Gobierno será convertir las promesas en políticas públicas sostenibles. Para ello, advirtieron que no bastará con fijar metas, sino que será necesario garantizar financiamiento, capacidad de gestión, articulación entre sectores y continuidad en la ejecución de las políticas sanitarias.

En esa línea, Víctor Zamora señaló que cualquier proceso de reorganización del sistema deberá definir con claridad su alcance, contar con respaldo político y legal, capacidad técnica para implementarse y recursos suficientes para ejecutarse. Además, sostuvo que el mensaje presidencial dejó fuera temas estructurales que, a su juicio, resultan indispensables para transformar el sistema de salud.

“Antes de discutir programas específicos, el país necesita definir qué sistema de salud quiere construir. No se habló de la integración entre el Minsa y EsSalud, del aseguramiento universal, del financiamiento del sistema ni del fortalecimiento del primer nivel de atención. Esos son los cambios de fondo que siguen pendientes”, afirmó.

Contraloría detecta falta de personal médico y equipos inoperativos en 16 hospitales del Minsa. Foto: Contraloría

Por su parte, Juan Carlos Celis consideró que también hizo falta un mayor énfasis en la preparación frente a enfermedades infecciosas y tropicales, especialmente en un contexto marcado por el riesgo de un Fenómeno El Niño y el incremento de enfermedades como el dengue en distintas regiones del país.

“Hubiera esperado anuncios más específicos sobre vigilancia epidemiológica, fortalecimiento del primer nivel de atención y estrategias para enfermedades infecciosas. Son aspectos fundamentales para regiones como la Amazonía, donde estas amenazas forman parte de la realidad cotidiana”, señaló.

El especialista añadió que uno de los aspectos que debería priorizar el nuevo gobierno es el fortalecimiento del primer nivel de atención, pues considera que mejorar los centros y postas de salud permitirá prevenir enfermedades y reducir la presión sobre los hospitales de mayor complejidad.

Aunque el Gobierno planteó objetivos relacionados con la nutrición infantil, la infraestructura sanitaria y la preparación frente al Fenómeno El Niño, ambos expertos están de acuerdo en que el verdadero reto comenzará luego de emitido el discurso, convertir aquellas promesas en políticas públicas sostenibles, con financiamiento, coordinación entre sectores y capacidad de ejecución para atender las necesidades del sistema de salud peruano.