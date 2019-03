Mercado de Frutas: tres comunas realizan operación conjunta contra informales

La Municipalidad de San Luis encabezó en la madrugada del jueves una operación, en conjunto con las comunas de Santa Anita y El Agustino, contra los ambulantes informales y las mafias de cobro de parqueos en las inmediaciones del Mercado de Frutas.

El alcalde de San Luis, David Rojas detalló que durante la madrugada y en las vías aledañas al mercado, como en las cuadras 23 y 24 de la avenida Nicolás Arriola, varios camiones con personas que se encargan de cobrar cupos a los comerciantes suelen estacionarse.

De acuerdo al alcalde, esas personas serían del distrito de La Victoria y formarían parte de las mafias del emporio comercial de Gamarra.

“Son personas que lotizan las calles y al hacerlo cobran un cupo a los camioneros, entre 50 y 100 soles por camión. Además, estaban lotizando la avenida Arriola y dándoles pequeños espacios a los comerciantes informales que venían del Mercado de Frutas”, indicó Rojas a RPP.

Precisó que para esta operación se ha contado con el apoyo de los serenos de Santa Anita y El Agustino, pero no del Ministerio del Interior.

“Solo vemos un vehículo de la Policía que pertenece a la comisaría de San Luis. Gracias al apoyo de la mancomunidad de Lima Este es que se pudo realizar la operación, con la coordinación de los serenos de Santa Anita y los de El Agustino, quienes nos han apoyado. Nosotros solo tenemos 30 serenos divididos en dos turnos”, agregó.

Indicó que intentó comunicarse con el ministro del Interior, Carlos Morán, pero no han tenido respuesta y que han recibido amenazas por parte de las mafias en la zona.

Intentaron comunicarse con La Victoria



David Rojas señaló que intentó comunicarse con el alcalde de La Victoria, George Forsyth, para esta operación, ya que el Mercado de Frutas abarca también ese distrito.

Hemos estado intentando comunicarnos con él, pero no hemos tenido respuesta. Lo he llamado y no me ha contestado”, enfatizó al noticiero de "Latina".