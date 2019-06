Mesa Redonda: más de cuatro mil locales fueron inspeccionados en zona 4

El personal de Fiscalización de la Municipalidad de Lima continúa con la inspección de establecimientos comerciales de Mesa Redonda. Esta vez los trabajos se realizaron en la zona 4, comprendido entre el jirón Huánuco, avenidas Grau, Abancay, Nicolás de Piérola, jirones Huanta, Junín y la ribera del río Rímac.



En la primera semana de trabajo, el equipo de fiscalización visitó un total de 7.037 locales, de los cuales fueron inspeccionados 4.192 establecimientos. De otro lado, hubo 2.772 comercios que no atendieron al personal municipal y no permitieron las labores por lo que no podrán reabrir hasta que pasen la inspección.

También fueron clausurados 77 locales por no contar con el certificado de Defensa Civil. Estos negocios deberán permanecer cerrados hasta que subsanen las observaciones.

La Municipalidad de Lima informó que los negocios clausurados se encuentran ubicados dentro de centros comerciales como Fronteras Unidas, 5 Continentes, Polvos Blancos, Señor de Luren, Siglo XXI, El Zapatón, Apecosur, entre otros.

- Levantamiento de observaciones -

El personal de la Municipalidad de Lima también inició el levantamiento de observaciones en los locales comerciales de la zona 3 que no cumplieron con las medidas de seguridad y fueron clausurados por riesgo inminente.