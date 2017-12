Al cumplirse 16 años del incendio que dejó cientos de muertos en Mesa Redonda, Instituto de Salud del Niño San Borja y el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú realizaron una campaña para advertir a la ciudadanía sobre el peligro de los pirotécnicos.



La campaña de prevención inició con un homenaje en conmemoración a las víctimas del fatídico incendio, que ocurrió el 29 de diciembre de 2001.

Profesionales de Salud de la Sub Unidad de Atención al Paciente Quemado del INSN San Borja, llegaron hasta el cruce de los jirones Cusco con Andahuaylas, en el centro de Lima, y junto a los bomberos de la IV Comandancia Departamental de Lima Centro, recordaron a la población el daño que pueden ocasionar los productos explosivos.

Asimismo, exhortaron a los adultos a no comprar ni vender pirotécnicos a menores de edad. La campaña se realiza por tercer año consecutivo como parte de la iniciativa “Cambiemos la historia. No más niños quemados”.

De acuerdo a los especialistas, en estas fechas la cifra de menores con quemaduras se incrementa en un 30% a consecuencia de la manipulación de pirotécnicos, siendo los más afectados menores de 4 a 13 años.

Recomendaciones del INSN San Borja

• Si un artefacto pirotécnico no logró prenderse, no intente encenderlo.

• No arrojar pirotécnicos a otras personas, viviendas y mucho menos a una zona de cableado eléctrico.

• No usar pirotécnicos de dudosa procedencia.

• No transportar pirotécnicos en los bolsillos, pues por el efecto del calor puede explotar.

• No encender pirotécnicos en el interior de las casas.

• Personas en estado etílico no deben manipular pirotécnicos.

• No usar ropa sintética cuando vayan a manipular artefactos pirotécnicos.

• Mantenerse a más de 50 metros del lugar donde están usando pirotécnicos.

• Hasta el artefacto más insignificante como la “chispita” puede ocasionar daños irreparables

• Niños y adolescentes no deben manipular artefactos pirotécnicos.

¿Qué hacer ante un daño ocasionado por un artefacto pirotécnicos?

• Enfriar la zona afectada con abundante agua.

• Colocar un paño limpio sobre la zona afectada

• Acudir al Centro de Salud más cercano.

