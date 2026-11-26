La tuneladora Micaela culminó oficialmente su participación en la construcción del primer metro subterráneo del Perú. Tras completar la excavación de 7,2 kilómetros correspondientes al ramal de la Línea 4 y otros 4 kilómetros de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, la gigantesca maquinaria inició su proceso de desmontaje y retiro definitivo de las obras.

“Nuestra tuneladora ‘Micaela’ culmina su misión. Se despide dejando una enorme huella en la construcción del primer metro subterráneo del Perú”, expresó a través de su cuenta de Facebook.

Tras completar la excavación de 7,2 kilómetros del túnel del Ramal de la Línea 4 y otros 4 kilómetros de la Línea 2 Foto: Linea 2 Metro de Lima y Callao

Último recorrido subterráneo en el Callao

El cierre operativo de Micaela se concretó el pasado 22 de octubre, fecha en la que la maquinaria arribó a la estación Carmen de la Legua, en el Callao. Con esta llegada, se dio por concluida la etapa de excavación de las estaciones vinculadas tanto a la Línea 2 como al ramal de la Línea 4 en dicho sector.

Tuneladora Micaela

La tuneladora Micaela inició sus operaciones el 27 de noviembre de 2022. Tras cumplir su tramo asignado en la Línea 2, continuó con los trabajos de perforación en el ramal de la Línea 4, cubriendo el trayecto subterráneo desde la estación Gambetta hasta la estación Carmen de la Legua. En total, su intervención permitió superar los 11 kilómetros de túneles excavados para el sistema de transporte masivo.

Según informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la tuneladora fue bautizada como Micaela en homenaje a Micaela Bastidas, prócer de la emancipación del Perú y que luchó junto a su esposo Túpac Amaru II contra la dominación española. Su nombre fue postulado por Rene Tello.

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