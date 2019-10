Este viernes 1 de noviembre el servicio del Metropolitano tendrá un horario especial por el Día de Todos los Santos, y además aplicará cambio de rutas debido a que se realizará el quinto y último recorrido de la imagen del Señor de los Milagros por las calles del Centro Histórico de Lima.

La Municipalidad de Lima informó que el viernes 1 de noviembre circularán los buses de los servicios regulares A, B y C desde las 5 a.m. hasta las 10 p.m. Asimismo, operará el servicio Expreso 4 de 6 a.m. a 8:30 p.m.

En tanto, las rutas alimentadoras brindarán servicio desde las 5 a.m. hasta las 11 p.m., a excepción del Servicio Especial Gamarra que será suspendido.

La comuna metropolitana precisó que el sábado 2 y domingo 3 de noviembre el servicio del Metropolitano operará con normalidad en sus rutas y horarios habituales. De igual manera que el jueves 31 de octubre, declarado no laborable para el sector público.

Desvíos por última procesión

La imagen del Señor de los Milagros saldrá de su iglesia dará una vuelta a la manzana para regresar a las 7:00 p.m. a su monasterio hasta el próximo año. De esta manera se culmina los cultos por el Mes Morado.

Recorrido de la última procesión del Señor de los Milagros.

Desde las 10:30 a.m. hasta las 2 p.m. y de 5 p.m. a 8 p.m., los buses del Metropolitano que cubren el servicio regular A tomarán las avenidas Alfonso Ugarte y España hasta llegar a su paradero final en la Estación Central. El recorrido será el mismo en ambos sentidos con paradas en las estaciones de la av. Alfonso Ugarte.

Durante los mismos horarios, el servicio regular C del Metropolitano modificará su paradero final y llegará solo hasta la Estación Central, en ambos sentidos.

Plan también aplica corredores

Por su parte, los buses de los servicios 301, 302, 303 y 306 del Corredor Azul desviarán su recorrido, por avenidas aledañas, desde las 10 a.m. hasta las 8 p.m.

En el mismo horario, el servicio 412 del Corredor Morado modificará su paradero final y llegará solo hasta el paradero La Chira, antes de la avenida Pizarro en el Rímac, e iniciará su recorrido en el paradero Limoncillo.

Finalmente la Municipalidad de Lima recomendó a los usuarios del Metropolitano y los Corredores Azul y Morado tomar las precauciones del caso, a fin de evitar contratiempos en sus viajes durante el recorrido del Cristo Moreno.