En el contexto de las próximas celebraciones de las Fiestas Patrias en Lima, el Metropolitano dio a conocer los horarios de circulación de los buses durante los días 28 y 29 de julio, los cuales son feriados.

A través de una publicación en redes sociales, el servicio de transporte masivo detalló que las rutas A, B y C funcionarán de 5 a.m. a 10 p.m., y el Expreso 4 de 6 a.m. a 8 p.m. Los buses alimentadores circularán hasta las 11 de la noche, mientras que el servicio Lechucero estará disponible de 11:30 p.m. a 4:30 a.m.

Por su parte, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó a los usuarios que se aplicará un plan de desvíos vehicular a las unidades de transporte público en los alrededores de la avenida Brasil debido a la Gran Parada y Desfile Cívico Militar el sábado 29 de julio.

La ATU detalló que el plan de desvíos fue autorizado por la Municipalidad de Lima (MML) e implica a 25 rutas de transporte convencional que habitualmente circulan por la Av. Brasil.

Los desvíos se realizarán desde las 00:00 horas del viernes 28 de julio hasta las 3 p.m. del sábado 29 de julio, lapso de tiempo en que la vía principal y auxiliares de la avenida Brasil permanecerán cerradas.

En el caso del servicio 404 del Corredor Morado, la ATU detalló que las unidades llegarán solo hasta la plaza Bolognesi, donde iniciará el recorrido de vuelta hacia el distrito de San Juan de Lurigancho, en el paradero Chota.