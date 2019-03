Metropolitano: la calurosa espera de los usuarios en las estaciones sin sombra [FOTOS]

La falta de sombra en las estaciones del Metropolitano del Centro Histórico de Lima afecta a una gran cantidad de usuarios, debido a sol y a las altas temperaturas. Por falta de techos, familias, niños y adultos mayores deben esperar y hacer colas hasta por 25 minutos bajo el inclemente calor.



El Comercio recorrió las estaciones Ramón Castilla, Colmena y Jirón de la Unión al mediodía de hoy, cuando las temperaturas bordeaban los 31°, y observó que en estas instalaciones no hay sombra que pueda proteger a los usuarios, quienes se exponen a eventuales golpes de calor, insolación y deshidratación.



"En la estación Ramón Castilla esperé como 20 minutos bajo el sol, observando cómo familias con niños debían soportar el calor por la falta de techo en la estación", dijo Armando Scargglioni, un pasajero que esperaba un bus de la línea C con dirección sur.



La Municipalidad de Lima, a través de ProTransporte, indicó que no pueden colocar techos en las estaciones del Centro Histórico por disposición del Ministerio de Cultura, ya que supuestamente afecta el patrimonio. El municipio añadió que esta gestión está contemplando insistir para obtener la autorización y lograr un consenso para evitar que los pasajeros sigan soportando el calor.



En respuesta, el área de imagen institucional del Ministerio de Cultura indicó que "todo lo que es centro histórico es responsabilidad de la Municipalidad de Lima" pero que enviarán un comunicado a El Comercio en las próximas horas.

Lima Este soportará una temperatura de 32°C hoy martes 5 de marzo del 2019 https://t.co/xAuYmZslhZ — El Comercio (@elcomercio_peru) 5 de marzo de 2019