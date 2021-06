La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) estableció un plan de desvío para el transporte público debido a las obras que ejecuta la Empresa Municipal Administradora de Peajes de Lima (Emape) en ambos sentidos de la avenida Universitaria, en el tramo comprendido entre las avenidas 22 de Agosto y Los Incas, en Comas, por las obras de ampliación del Metropolitano.

Según el plan de desvío, autorizado por la Municipalidad de Lima, unas 24 rutas de transporte regular de pasajeros modificarán su recorrido, de sur a norte y viceversa, por las avenidas 22 de Agosto, Metropolitana, Los Ángeles, Retablo y Los Incas para retornar a la avenida Universitaria.

Entre las unidades de transporte público que deberán acatar la restricción vehicular están Trans Norcom, Empresa Huandoy, E.T El Retablo, Etechsa, Translima, E.T Miguel Grau, E.T Sinchi Roca, San Felipe Express, E.T El Rápido, entre otras.

La ATU indicó que las rutas alimentadoras Tungasuca y Santo Domingo, del Metropolitano, pasarán de la pista principal a las vías auxiliares. Lo mismo ocurrirá con sus paraderos. Por su parte, los buses articulados utilizarán la Av. Túpac Amaru para dirigirse en vacío desde su patio de maniobras hacia la estación Naranjal y viceversa.

Días atrás, la comuna limeña indicó que, actualmente, se realiza el movimiento de tierras en el patio de maniobras, así como la construcción de algunas estaciones del Metropolitano. De igual modo se continúa con la reubicación de árboles y palmeras de la Av. Universitaria hacia el Bosque de Ancón.

Los trabajos de ampliación norte del Metropolitano contemplan la construcción de un corredor exclusivo de 10.2 km, 18 estaciones y un patio taller. El proyecto beneficiará a más de 350 mil vecinos de Lima Norte.

