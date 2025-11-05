En las frías pampas de Pampa Cruzada, provincia de El Collao, a más de 3.800 metros de altura, vive Genaro Miranda, de 78 años, un productor puneño que ha dedicado su vida a conservar la quinua , considerado el ´Grano de Oro´ de los incas y orgullo del Perú ante el mundo.

MIRA AQUÍ: Más de 160 cuentas de Marketplace venden datos personales verificados y reales desde 10 soles

En sus campos, Genaro conserva más de 80 variedades de quinua, entre ellas las tradicionales negra, kancolla y ayara, consideradas tesoros ancestrales por su alto valor nutritivo y propiedades medicinales.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Con varias décadas dedicadas al cultivo, Genaro representa a cientos de productores puneños que mantienen viva la herencia agrícola de los Andes. “Cada semilla es parte de nuestra historia y de la alimentación de futuras generaciones”, afirma emocionado, mientras recorre sus campos de cultivo, donde el viento y el sol altiplánico acompañan el crecimiento de este grano milenario.

El agricultor es socio de la Cooperativa Agraria Industrializada Cabana y es beneficiario del Proyecto ProQuinua, impulsado por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), a través de Agromercado, que promueve el desarrollo de capacidades en cosecha y poscosecha en productores asociados para generar valor agregado en la producción de quinua.

Esta iniciativa busca fortalecer la competitividad del cultivo y mejorar su posicionamiento en los mercados nacionales e internacionales, contribuyendo al bienestar de las familias rurales.

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Vladimir Cuno Salcedo, resaltó la historia de don Genaro Miranda como ejemplo de amor por la tierra y preservación de la herencia agrícola andina. “Su dedicación a la quinua refleja el compromiso de nuestros productores por mantener viva la identidad y el orgullo del campo peruano”, señaló el titular del Midagri.

El proyecto Proquinua

El Midagri, a través de Agromercado, lanzó el proyecto ProQuinua, con una inversión de S/ 11.1 millones, para fortalecer las capacidades de 1,451 productores de quinua agrupados en 23 organizaciones de distintas provincias de Puno. El objetivo es mejorar la calidad y competitividad del grano andino mediante la incorporación de valor agregado y la obtención de certificaciones internacionales como las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP), y el Global Food Safety Initiative (BRC).

El proyecto, que se ejecutará en un plazo de tres años, busca posicionar la quinua peruana en los mercados nacionales e internacionales con procesos sostenibles y de alta calidad.

Como parte de sus primeras acciones, en agosto se entregaron equipos y maquinarias valorizados en S/ 165,875, destinados a optimizar la producción y garantizar la calidad del grano.

Grano de oro

La producción de quinua en Perú registró 144,600 toneladas, lo que representó un aumento del 57.18% en 2024 en comparación con el año anterior, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). En este contexto, Puno lidera la producción nacional con 41,959 toneladas, que representan el 36.7% del total nacional.

El año pasado, el Perú ratificó su posición como primer productor y exportador mundial de quinua, superando a Bolivia, siendo los principales mercados de destino los Estados Unidos, Países Bajos y Canadá. Las exportaciones del denominado “Grano de Oro” han mostrado un crecimiento del 21.1% en volumen el 2024, alcanzando 52,506 toneladas por un valor de US$ 133 millones.

Ei crecimiento se atribuye a una combinación de factores, incluyendo una mayor demanda internacional, mejoras en la calidad del producto y una estrategia comercial más agresiva.