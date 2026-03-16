Frente a las lluvias intensas que se vienen presentando en diversas regiones del país, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), a través del Programa Nacional Cuna Más, invirtió S/1.7 millones en el mantenimiento de 68 Centros Infantiles de Atención Integral (CIAI) ubicados en zonas con mayor riesgo de afectación.
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De esta manera, Cuna Más ha priorizado locales en las regiones de Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Loreto, Puno, San Martín, Tumbes y Ucayali.
En este escenario, el Programa Nacional Cuna Más del Midis, formuló su Plan de Acciones ante Lluvias Intensas y Peligros Asociados 2025–2027, orientado a garantizar la continuidad operativa y la seguridad de los servicios de cuidado diurno (SCD) y de acompañamiento a familias (SAF).
De acuerdo con un informe del Espacio de Monitoreo y Seguimiento Sectorial (EMSS) y del Grupo de Trabajo de Gestión del Riesgo de Desastres (GTGRD) del PNCM, se evidenció que el 58 % (1490) del total de locales a nivel nacional (2554) se localizan en territorios con riesgo medio y alto por las intensas lluvias.
Ante ello y por disposición de la ministra del Midis, Lily Vásquez Dávila, se acordó la inversión para atender los 68 CIAI, que se encuentran en mayor riesgo.
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Cabe destacar que, a la fecha, el programa social atiende gratuitamente a más de 63 600 niños menores de 36 meses, quienes viven en situación de vulnerabilidad en el país.