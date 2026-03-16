Frente a las lluvias intensas que se vienen presentando en diversas regiones del país, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), a través del Programa Nacional Cuna Más, invirtió S/1.7 millones en el mantenimiento de 68 Centros Infantiles de Atención Integral (CIAI) ubicados en zonas con mayor riesgo de afectación.

De esta manera, Cuna Más ha priorizado locales en las regiones de Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Loreto, Puno, San Martín, Tumbes y Ucayali.

En este escenario, el Programa Nacional Cuna Más del Midis, formuló su Plan de Acciones ante Lluvias Intensas y Peligros Asociados 2025–2027, orientado a garantizar la continuidad operativa y la seguridad de los servicios de cuidado diurno (SCD) y de acompañamiento a familias (SAF).

De acuerdo con un informe del Espacio de Monitoreo y Seguimiento Sectorial (EMSS) y del Grupo de Trabajo de Gestión del Riesgo de Desastres (GTGRD) del PNCM, se evidenció que el 58 % (1490) del total de locales a nivel nacional (2554) se localizan en territorios con riesgo medio y alto por las intensas lluvias.

Ante ello y por disposición de la ministra del Midis, Lily Vásquez Dávila, se acordó la inversión para atender los 68 CIAI, que se encuentran en mayor riesgo.

Cabe destacar que, a la fecha, el programa social atiende gratuitamente a más de 63 600 niños menores de 36 meses, quienes viven en situación de vulnerabilidad en el país.