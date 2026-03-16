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Foto: Midis
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Frente a las lluvias intensas que se vienen presentando en diversas regiones del país, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), a través del Programa Nacional Cuna Más, invirtió S/1.7 millones en el mantenimiento de 68 Centros Infantiles de Atención Integral (CIAI) ubicados en zonas con mayor riesgo de afectación.

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