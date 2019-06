Midis: por primera vez el Perú cuenta con resultados de Desarrollo Infantil Temprano

El Ministerio Desarrollo e Inclusión Social (Midis) presentó un estudio que incluye 5 nuevas áreas de medición sobre el desarrollo en los niños y niñas del país. A la fecha solo se incluían, nacimiento saludable y adecuado estado nutricional, los cuales ya se venían midiendo en las Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES).



“El Perú es el único país en América Latina y el Caribe que ahora tiene datos de los siete resultados del Desarrollo Infantil Temprano (DIT). Esa es una línea de base, pero nos va a permitir un análisis académico y con la sociedad en general sobre los retos que tenemos que avanzar para lograr que todos los niños y niñas de nuestros país desarrollen integralmente”, dijo la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante.

Los resultados de este estudio, realizado por Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI), presentan las siguientes áreas: apego seguro, caminar solo, comunicación verbal afectiva, regulación de emociones y comportamientos y funciones simbólicas.

(Foto: Midis)

Para Ana de Mendoza Barbera, representante de UNICEF Perú, la importancia de un estudio como es para la sociedad en general. "No es habitual en lo pases de la región. Tener esto nos va a medir en las políticas públicas que se van a tomar. Cuando veamos estas cifras en cinco años, se espera ver una mejora", señaló

Asimismo, precisó que los países no suelen hacer políticas públicas de primera infancia diseñando un programa. "La mayoría solo apuesta por inversión, pero no en lo global. Esperemos que estas políticas no sea de gobierno, sino de Estado", agregó Mendonza.

-Cifras del estudio-

Sobre el apego seguro, la encuesta demostró que el 48.8% de niñas y niños ha logrado una adecuada interacción con su madre. Las niñas tienen un 50.9%, mientras que la cifra de los niños es de 46% .

Para la ministra Bustamante mejorar estas cifras podría significar una manera de luchas contra males que aquejan a la sociedad, ya que es necesario tener tener un correcto vinculo afectivo con los cuidadores para establecer bases de autonomía y autovaloración. "La evidencia nos dice que trabajar en apego, es la mejor forma de prevenir la violencia contra la mujer", destacó.

(Foto: Midis)

Sobre la comunicación verbal, el estudio evidenció que el 49.8% de niñas y niños de 9 a 36 meses de edad ha logrado expresar sus emociones de forma apropiada. El resultado es mayor en las niñas 54%, mientras que en los niños es 45.6%.

Respecto al nacimiento saludable, se observó que el 7.3% de niñas y niños menores de 5 años tuvo bajo peso al nacer. Eso se relaciona con el deficiente estado nutricional de las mujeres durante el embarazo.

Sobre el estado nutricional, se demostró que el 12.2% de niñas y niños menores de 5 años presentó baja talla para la edad.

En relación al control de regulación de emociones y comportamientos, el 36% de niños y niñas entre 24 y 71 meses de edad ha logrado regular sus emociones ante situaciones de frustración y establecimiento de límites.

Al finalizar la presentación de los resultados hubo un panel con representantes del Ministerio de Educación (Minedu), la Pontifica Universidad Católica (PUCP) y UNICEF.

Regina Moromizato, directora de Gestión de Políticas y Programas para el DIT de la PUCP, sostuvo que este esfuerzo significa para el país devolverle al niño esta mirada de humanidad y no solo verlo como alguien puede sufre o no de anemia.

Por su parte, Ana Andrade, viceministra de Gestión Pedagógica del Minedu, indicó que respecto a los resultados del apego, es importante pensar en los niños. "Hay una castración de la ternura entre los hombres, hablar sobre sus emociones es complicado con ellos. Las educadoras de inicial también deben conectarse con niños varones con ternura y empatía".

"Luego de revisar los siete resultados, debemos revisar como estos influyen en nuestra vida. Por eso la importancia de tener información de lo que pasa esa etapa", concluyó Bustamante.

