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Midis y Mincetur firman convenio para brindar asistencia a artesanos
Midis y Mincetur firman convenio para brindar asistencia a artesanos
/ Leandro Britto
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El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) suscribieron un convenio que permitirá fortalecer las capacidades productivas y promover la inclusión económica de los artesanos en situación de pobreza o en riesgo de caer en ella.

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