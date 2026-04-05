El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) suscribieron un convenio que permitirá fortalecer las capacidades productivas y promover la inclusión económica de los artesanos en situación de pobreza o en riesgo de caer en ella.

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La firma del acuerdo estuvo a cargo de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lily Vásquez Dávila, y del ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Reyes Llanos.

A través de este convenio, se garantiza el acceso de los usuarios de los programas sociales del Midis a los servicios de promoción artesanal que brinda el Mincetur. Asimismo, se impulsará la formulación e implementación de convenios específicos que viabilicen intervenciones conjuntas orientadas a mejorar la producción, la comercialización y el desarrollo de productos artesanales.

“Desde el Midis, tenemos como prioridad atender de manera oportuna y con calidad las necesidades de la población en situación de pobreza o en riesgo de caer en ella. En ese contexto, reconocemos la importancia de la actividad artesanal como parte de la identidad cultural de nuestro país y como una actividad que involucra a una población que requiere una atención diferenciada”, dijo la titular del Midis, Lily Vásquez Dávila.

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La ministra indicó que el acuerdo permitirá mejorar la atención de las demandas y necesidades de la población artesanal mediante la implementación de acciones articuladas con el Mincetur, en el marco de sus respectivas competencias y políticas institucionales, en concordancia con la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social al 2030.

“Desde el Midis, reafirmamos nuestro compromiso de continuar fortaleciendo la coordinación intersectorial, como una herramienta fundamental para mejorar la atención de la población y asegurar el cumplimiento de los objetivos de nuestras políticas públicas”, expresó la ministra Vásquez.

Por su parte, el titular del Mincetur, José Reyes Llanos, resaltó que, a pesar de su relevancia y de su importante rol en la transmisión de experiencia y conocimiento de generación en generación, la artesanía sigue enfrentando grandes retos.

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“Este convenio busca fortalecer los procesos de registro, articulación y apoyo a nuestros artesanos, permitiéndoles acceder a más oportunidades y beneficios. La colaboración entre el Mincetur y el Midis ya ha generado avances importantes: gracias a las coordinaciones previas, se ha identificado a más de 6500 artesanos beneficiarios de distintos programas sociales, lo que ha permitido impulsar iniciativas concretas en favor de su desarrollo”, enfatizó el ministro Reyes.