El miedo vuelve a Chosica: 28 familias afectadas por río Rímac

La noche del pasado lunes, los vecinos de los malecones Cantagallo y 28 de Julio, en Chosica, revivieron el miedo que los atormentó durante los tres primeros meses del año pasado, debido al fenómeno de El Niño costero: nuevamente sus viviendas resultaron inundadas por la fuerza del río Rímac que, además, amenazaba con socavar las bases y causar derrumbes.



Uno de los afectados fue Eusebio Canales, de 85 años, quien vive solo y tuvo que ser ayudado por los vecinos para salir de su vivienda.

Según la Municipalidad de Chosica, otras 121 personas de 28 familias, que viven a la altura del kilómetro 35 de la Carretera Central, fueron afectadas por las inundaciones de ayer. Ellas permanecen en carpas.

La emergencia del año pasado arrasó el muro de contención. Ante ello, la comuna distrital inició la construcción de una nueva barrera, pero las obras recién comenzaron la semana pasada y tenían como fecha final el mes de marzo.

Para colocar las bases que sostendrían el muro, el consorcio San Juan, encargado de los trabajos, desvió el río Rímac y eso estrechó su cauce en dos vertientes. Esto generó un incremento del caudal y el posterior desborde en ambas zonas.

El jefe de Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Jorge Chávez, descartó que exista un riesgo de desborde del río, ya que el aumento registrado en los días previos es el “normal y moderado” que corresponde al incremento de las lluvias estacionales.

“El caudal del río Rímac pasó de 23 m3 /s a 55 m3 /s. Para encender alguna alerta, el cauce debería estar en 80 m3 /s y un desborde inminente se da entre los 100 m3 /s y 120 m3 /s”, aseguró Chávez.

Evolución del caudal. Evolución del caudal del río Rímac.

—Obras con retraso—

El alcalde de Chosica, Luis Bueno, aseguró que pese a que su jurisdicción no cuenta con los recursos suficientes se inició la construcción de los muros de contención debido a la inoperancia de la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios (ARC).

“No nos hubieran ilusionado con la reconstrucción con cambios y nosotros hubiéramos empezado muchísimos meses atrás. Lamentablemente se nos hizo perder el tiempo”, precisó Bueno.

Según el burgomaestre, hasta la fecha no se han realizado los trabajos de descolmatación de los ríos Huaycoloro y Rímac.

Edgar Quispe, jefe de la ARC, negó que no se hayan realizado trabajos preventivos en Chosica y afirmó que la comuna empezó la edificación de los muros de contención en una época no apropiada para estos trabajos, pues el caudal empieza a subir con la temporada de lluvias.

“El alcalde [Bueno] no ha requerido, al menos en mi período [desde octubre pasado], recursos para poder desarrollar actividades de limpieza y descolmatación del río Rímac. La autoridad lo ha hecho a través del Ministerio de Agricultura, el Gobierno Regional de Lima y el Ministerio de Vivienda”, aseguró Quispe.

—Olvidados—

La comuna de Chosica afirmó que han identificado 32 puntos críticos en los márgenes de las cuencas del Rímac y Huaycoloro que carecen de protección ante desbordes.

Sin embargo, quienes residen allí no son los únicos desprotegidos. Melissa Chumpitaz y su familia viven desde el año pasado en una carpa del malecón 28 de Julio, que quedó aislada por el desborde del río Rímac de ayer.

Ella asegura que diferentes autoridades le prometieron una vivienda prefabricada que nunca llegó.



