Decenas de ciudadanos se amanecieron este domingo, 24 de julio, en las afueras de la sede de Migraciones, en el distrito de Breña, para poder tramitar su pasaporte y así poder viajar por el feriado largo de Fiestas Patrias. Ellos manifestaron su molestia pues algunos han ido al local en varias oportunidades, pero no han logrado ser atendidos.

“Desde las 8 de la noche estamos acá en nuestra cola para poder renovar nuestro pasaporte. Estamos acá con frío y congelados”, comentó una persona a América Noticias. “Todos nosotros estamos desde el día de ayer desde las 5 de la tarde. Hemos pedido que respeten la cola”, señaló otra usuaria.

“He venido el día 20. Tres colas se armaron, no se logró nada, dijeron que iban a ampliar del 20 al 27 en varias citas armando una cola. Ayer vine en la mañana a eso de las 11 a.m. y entendí que no habían terminado las colas. Desde la medianoche estoy acá”, denunció un ciudadano.

Migraciones: Cientos de personas forman largas colas desde la madrugada para tramitar pasaporte

En las imágenes difundidas por el matinal, se observa que muchas personas llevaron mantas, colchas, sillas y estaban bien abrigadas para poder soportar la fría madrugada en las calles de Lima. Un usuario pidió que el horario de atención para hoy -que va de 8 a.m. a 2 p.m. - se amplíe para poder realizar sus trámites.

Atención en Migraciones

A través de un comunicado, Migraciones detalló que los ciudadanos que viajan entre el 25 y 31 de julio pueden acudir a la sede Breña este lunes 25 al miércoles 27 de julio las 24 horas del día para tramitar su pasaporte.

Horario en otras agencias

Para vuelos programados entre el 25 y el 31 de julio, la ciudadanía también podrá acercarse a diversas agencias de Migraciones en los siguientes horarios:

Centro MAC de Lima Norte (Centro Comercial Mall Plaza de Comas)

El 25, 26 y 27 de julio en el horario de 8:30 a.m. a 5 p.m.

Agencia Jockey Plaza

24 de julio en el horario de 8 a.m. a 8 p.m.

25, 26 y 27 de 8:30 a.m. a 5 p.m.

28, 29, 30 y 31 de julio de 8 a.m. a 1 p.m.

REVISA AQUÍ | Ventanilla: bomberos buscan entre escombros y gritos a otros obreros atrapados en derrumbe