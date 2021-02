Con 327 médicos muertos por COVID-19 desde que empezó la pandemia – casi uno por día en más de once meses con el virus en el país –, el gremio médico cuestiona que la vacunación del personal de primera línea avance a paso lento. Mientras esto ocurre, el escándalo por la vacunación en secreto también los alcanza.

En diálogo con El Comercio, el decano del Colegio Médico del Perú (CMP), Miguel Palacios Celi, adelanta que en dos semanas se sabrá si se abre un proceso sancionador a los más de 100 médicos involucrados en la lista del llamado ‘Vacunagate’.

— Aún no se ha llegado a vacunar ni a la mitad de médicos. ¿Les han explicado por qué?

Presentamos una lista con 75.197 médicos y hasta el viernes había 27 mil vacunados, el 36% del total. La velocidad de la vacunación es lenta. Probablemente se deba a que hay pocos puntos de vacunación porque hay pocas vacunadoras. Se dijo en meses previos que había que duplicar hasta triplicar turnos para mejorar la velocidad. No solo para los médicos, sino para vacunar a la población en general. No nos hicieron caso.

— Apenas Óscar Ugarte asumió el cargo de ministro de Salud, ustedes expresan su desacuerdo ¿Han conversado con él en esta semana?

La nuestra fue una posición crítica en lo referente al reclamo de la orden médica por el oxígeno. Eso no significa que le demos la espalda al país y nos encerramos. Hemos dado un sinnúmero de ideas, en el escándalo de vacunas tenemos a nuestro delegado en la comisión que está elaborando un informe. Sobre el oxígeno, por ejemplo, nos hemos cansado de dar alternativas como la importación, la movilización de oxígeno entre regiones porque no todas tiene la necesidad de Lima, el uso de oxígeno líquido que es cinco veces más barato y fácil de almacenarse y la transformación de oxígeno industrial en medicinal. Son alternativas que hemos dado desde la primera etapa y no se han podido implementar.

Una cinta de identificación en la muñeca de un trabajador de salud que acababa de recibir la primera dosis de Sinopharm durante la primera jornada de vacunación contra la COVID-19. Poco después explotaría el 'Vacunagate'. (Foto: Luka Gonzáles / AFP)

— ¿Por qué cree que no los escuchan?

A mediados de diciembre dijimos que se había iniciado la segunda ola y que todavía estábamos a tiempo de operativizar las plantas de oxígeno. Planeamos una cuarentena del 22 de diciembre al 5 de enero que hubiera podido contener la explosión de casos, no solo por la nueva variante sino por las fiestas y la gran concentración de personas para comprar regalos. Nos queda un sinsabor porque, siendo una propuesta que hubiera evitado todo este panorama, no se hizo caso. Lo hemos dicho públicamente, nos hemos reunido con ex primer ministro [Vicente] Zeballos, con la primera ministra [Violeta] Bermúdez, con el presidente [Francisco] Sagasti. Damos a conocer nuestros puntos de vista y ya depende del Ejecutivo hacer caso o no.

— ¿Qué investigación está realizando el Colegio Médico sobre el ‘Vacunagate’?

El Comité de Ética del Consejo Regional III de Lima está llevando a cabo el proceso indagatorio que dura tres semanas [se inició el 16 de febrero], con en el cual se decidirá si da lugar o no a un proceso contencioso sancionador. Dentro del proceso de autonomía, no hay injerencia del decano ni de otra autoridad del colegio.

— Además del vicedecano Ciro Maguiña, ¿Cuántos médicos colegiados aparecen en la lista?

Primero encontramos a 56 médicos, pero era una primera mirada porque la lista era grande y todo ocurrió muy rápido. Luego, los organismos de matrícula del colegio, que también tienen comités, han logrado identificar a la fecha que hay 115 médicos en la lista de los 487 casos.

— Al término del proceso ¿Qué tipo de sanciones le correspondería a los involucrados?

Si la etapa indagatoria declara que da lugar a la etapa sancionatoria, viene la primera instancia que tiene una resolución que puede ser apelable. Tenemos el acuerdo no de difundir la resolución en primera instancia porque se malinterpreta. En ese tema me vas a eximir sobre cuáles serán las sanciones. Al final de cuentas, ellos van a poder apelar a la segunda instancia, que es el Concejo Nacional. La resolución en segunda instancia sí es inapelable.

— ¿Cuánto puede tardar todo el proceso?

Son dos instancias. Hay abogados que asesoran a los comités de ética y a veces se complica, piden recursos de apelación, presentan nuevas pruebas, etc. Eso lo va dilatando. Ha habido casos grandes que se han demorado 8 meses, otros un año. Tenemos a todo nuestro equipo de asesoría jurídica apoyando para tener una resolución en tiempo razonable.

El presidente del CMP señala que el proceso de sanción gremial puede extenderse por varios meses en función de la investigación. (Foto: EsSalud)

— ¿Es la primera vez que se involucra a tantos médicos en una investigación de este tipo?

Sí, por esta cantidad es la primera vez. Hay antecedentes [de investigaciones grupales] como en el 2018 cuando médicos de un hospital salían en horario de trabajo y fueron denunciados, pero fueron más de 20. Nunca ha habido otro caso en los que se involucren a más de 100 médicos. Esta es una acción sin precedentes. La función del Colegio Médico es la vigilancia ética, no tenemos que investigar las complicaciones administrativas o penales. Nos limitamos a la parte ética.

— De todas formas, el factor ético influye, puede repercutir en la autorización para ejercer…

Sí, claro. Tenemos casi 50 años de existencia y hay trabajos de algunos médicos que han hecho una evaluación del Código de Ética y las implicancias que tienen las resoluciones éticas y los porcentajes de sanción. Los trabajos están en Google. Sin embargo, este es un caso muy grande, de gran expectativa y nosotros estamos poniendo toda la diligencia con los abogados.

— Cuando se conoció que Ciro Maguiña había recibido una vacuna antes de enfermarse de COVID-19, ¿no les llamó la atención?

Él nos puso en conocimiento cuando se enfermó junto a su familia. Le dio fuerte. Luego de algunos días mencionó que se había curado gracias a la ivermectina y se originó una tremenda polémica porque alguien dijo que se había vacunado. Ante la duda, sacamos un comunicado diciendo lo que él nos había dicho. Nadie sabía que eran vacunas paralelas. Todos pensamos que, como son investigadores de la Universidad Cayetano Heredia, lo habían incluido en el ensayo clínico. Por eso a nadie le llamó la atención.

— ¿Ningún otro médico les informó?

Nadie se acercó. Él [Maguiña] porque se enfermó. Nadie se acercó a confesar que se había vacunado. Todo el mundo pensaba que, como son médicos investigadores de la Cayetano, todo era dentro de los ensayos clínicos. Sin embargo, después se destapó todo el problema.

La vacunación de Ciro Maguiña en un marco irregular ha generado profundo malestar en el gremio médico. (Foto: UPCH)

— Usted pidió a Maguiña que dé un paso al costado y se entendió que había una ruptura en la dirigencia a raíz de este caso.

No existe colegio en el que el decano tenga la potestad de separar a un directivo sin proceso. Entonces yo no podía tomarme esa potestad. Por eso se dio ese mensaje abierto pidiéndole que dé un paso al costado. Pasaron los días y nunca lo hizo. Obviamente generó un malestar.

— ¿Siente que se manchó la imagen del CMP? ¿Insistiría con que dé un paso al costado?

En su momento lo dijimos públicamente y ahora está en un proceso indagatorio. Mis comentarios pueden viciar ese proceso.

— Ha fallecido casi un médico al día ¿Qué otras estrategias se necesitan?

Estamos consternados. En agosto tuvimos 41 médicos muertos y fue el mes más alto en todo lo que va de la pandemia. Febrero aún no termina y ya vamos 36 fallecidos. Exigimos que se vacune a una mayor velocidad para a evitar que sigan muriendo.

— Perú tiene buena experiencia en vacunación ¿por qué no se está aplicando lo que se sabe si en teoría hay vacunas para el personal médico?

Todo tiene que ver con la equivocada decisión que se dio semanas pasadas, cuando hubo la pausa epidemiológica. Se desmontaron hospitales blancos, no presionaron para implementar plantas de oxígeno y también despidieron personal. Había 10 mil médicos que se habían fajado en la primera etapa y 8 mil enfermeras que habían adquirido gran experiencia en la lucha contra el COVID-19, a quienes se les empezó a rescindir contratos. Nos dejaron sin recursos humanos. Luego se comenzó a disminuir presupuesto. De 27 mil millones de soles para el sector salud se pasó 20 mil millones que dejo sin caja fiscal para recontratar al personal. Por eso faltan vacunadoras, hay que contratarlas.

— ¿El Gobierno tuvo un exceso de confianza cuando cayeron los contagios?

Más que eso. Era aplicar los mismos conocimientos epidemiológicos. En Asia, Europa y América se vio el silencio epidemiológico y ahí se tenía que fortalecer el sistema de salud, garantizar oxígeno, pero no se hizo. Cuando reclamábamos que venía la segunda ola, nos llamaban alarmistas, nos insultaban, pobre nuestro Whatsapp. Era una voz de alerta que no se escuchó.





