El inesperado giro que dio el caso del adolescente que salió de su casa y que su madre reportó como desaparecido

La hipótesis inicial sobre el paradero de Jhon Mikhael Correa Márquez

Melissa Márquez había comentado que la última vez que vieron a Jhon Mikhael fue el último sábado a las 8:34 p.m. en el contexto de que él había solicitado un préstamo online para pagar deudas por apuestas deportivas, incluso aseveró que los sujetos que le entregaron el dinero lo habrían estado extorsionando.

De acuerdo con esa misma versión, el adolescente le contó sobre la deuda a su padrastro, de nombre Franklin, quien habría intentado ayudarlo, pero el menor usó los datos personales de la pareja de su madre para tramitar un nuevo préstamo. Desde ese momento, las llamadas telefónicas al hombre para que pague no cesaron. Ella se enteró del hecho días después, por lo que le llamó la atención a su hijo y devolvió el dinero a los prestamistas.

Sin embargo, horas después, sus hermanos hallaron un escrito que Jhon Mikhael había dejado en su cama y en el que pide que revisen la carta en formato PDF que envió al celular de su abuela. Melissa Márquez cree que su hijo fue inducido por alguien para salir de su casa, pues recordó que el menor no ha sido víctima de maltrato. Además, pidió tomar en cuenta que el menor no era de retirarse del inmueble sin pedir permiso.

Durante las averiguaciones sobre el caso, la madre se enteró que su hijo no asistió durante algunos días a los exámenes en el colegio, por lo que sospechó, en un primer momento, que el motivo sería la deuda que tenía.

Un hecho que abonó en la hipótesis de la supuesta desaparición fue que el celular del adolescente se encuentra apagado y la última vez que estuvo prendido fue a las 8:34 p.m. del último sábado, es decir, pocos momentos después de salir del departamento en el que vive.

La cámara de seguridad del edificio registró la salida de Jhon Mikhael del ascensor y avanzando por una calle. Él le dijo a su abuela que iría a recoger en la calle un paquete que le entregaría una empresa de servicio de delivery. Se le ve que tiene su celular en la mano y mandando mensajes, como si estuviera coordinando con alguien su salida, pero sin llevar alguna mochila u objeto.

La madre de familia trató de obtener más imágenes para saber con quién o quiénes se encontró su hijo, pero el municipio de Surco le informó que las cámaras de seguridad están inoperativas en esa zona. La mujer contó que, durante la búsqueda, había recibido llamadas telefónicas de una persona que se quiso aprovechar de la situación. .

La carta que dejó Jhon Mikhael antes de salir de su casa

En la carta en formato PDF que envió al celular de su abuela, el adolescente se despide de su hermano, a quien le indica que le hubiera gustado que lo acompañe en el supuesto viaje y que regresaría “en uno o dos años”. A su abuela, le agradece su apoyo y su exigencia, y reitera que regresará a su casa para estar con ella.

En la segunda parte de su mensaje, Jhon Mikhael se dirige a su padrastro, a quien considera como un padre, y le pide perdón por meterlo “en problemas” y le avisa que aún queda pendiente de pago un préstamo tramitado vía internet y que la evidencia la puede encontrar en su computadora, pero que le depositaría a su cuenta bancaria 600 soles para que cancele esa deuda.

Madre del joven desaparecido invoca a las autoridades a ayudarla para encontrarlo. Él dejó una carta.

El adolescente, en la última parte de su mensaje, le pide perdón a su madre, pero le indica que no lo busque porque se irá, supuestamente, a otro país y reitera que volverá “en uno o dos años”. Asegura que su partida no está vinculada a un tema de una deuda.

A Melissa Márquez le llamó la atención la forma detallada en que su hijo escribe el mensaje, cuando él, según dijo, no era de escribir de esa forma, por lo que sospecha que alguien estaría detrás de esa carta. También destacó que el mensaje fue enviado en un documento de formato PDF que, al parecer, fue editado y que el menor recibió las instrucciones de un adulto para redactarlo. Horas después, indicó que esa persona sería el padre de su hijo.

“Lo que alarma es la descripción muy detallada y muy enmarcada por personas (de la familia), que normalmente no lo haría un chico de su edad, y también los detalles que enmarque en ellos, como el dinero que iba a obtener hoy (domingo), que posiblemente alguién se lo estaría proporcionando, y que enmarque que estaría regresando en un año o dos años y que lo van a sacar del país”, manifestó la madre de familia.

Mikhael Correa fue captado por cámaras cuando salía de su casa en Surco. (Foto: Captura/América Noticias)

La confirmación de que Mikhael estaba con su padre

Melissa Márquez indicó que la desaparición de su hijo coincidió con la llegada al Perú del padre del menor, Jhon Correa, quien vive en Estados Unidos desde el 2015. Recordó que ha tenido disputas legales con él por la manutención de su hijo, incluso existe una deuda por devengados.

Señaló que dicho hombre se comunicó con su hijo mayor para intentar convencerlo de trasladarse al extranjero, pero tuvieron una discusión, por lo que se cortó el diálogo entre ambos.

Además, remarcó que, de acuerdo con el historial de llamadas del celular de Mikhael, él se habría comunicado con números telefónicos de Estados Unidos, que serían, según dijo, de su progenitor. Ella duda que su hijo haya viajado al extranjero porque tiene en su poder su pasaporte, por lo que pidió a las autoridades que incrementen la vigilancia en las fronteras. Indicó que ha recibido referencias de que el menor estaría en Trujillo.

Horas después, su sospecha se confirmó. Mikhael se encontraba con su padre, incluso grabó un video en el que le pide a su madre que no se preocupe, que era su voluntad estar con su progenitor y que en tres días se compraría un nuevo teléfono para comunicarse con ella. En el video en mención se escucha la voz del padre, quien le pide a su expareja no preocuparse.

“Estoy con mi papá, así que te quería decir (mamá) que no te preocupes tanto y que sí estoy bien, y que le digas a mi hermano que estoy bien...yo tomé una decisión y por eso te digo que yo realmente quise estar con mi papá, por eso estoy haciendo este video para que no te preocupes. En dos o tres días voy a estar comprando un nuevo teléfono y te voy a llamar. No te preocupes, no quiero que estés estresada”, expresó el menor en el video.

Por su parte, Jhon Correa señaló lo siguiente en el video. “¿Qué tal, Melissa? Yo estoy con Mikhael, no te preocupes. Bueno, si quieres preocuparte, preocúpate, ese ya es tu problema”, refirió el padre del menor.