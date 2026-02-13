Milagros Jauregui: Fiscalía abre investigación a centro de menores abusadas

Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
El Poder Judicial a través de la Fiscalía Provincial de Familia de La Molina-Cieneguilla, del distrito fiscal de Lima Este, abrió una investigación preliminar al Centro de Acogida Residencial (CAR) La Casa del Padre, ubicado en Cieneguilla y fundada por la congresista Milagros Jáuregui, por la presunta contravención a los derechos de niñas, niños y adolescentes.
