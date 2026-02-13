Milagros Jauregui: Fiscalía abre investigación a centro de menores abusadas

El Poder Judicial a través de la Fiscalía Provincial de Familia de La Molina-Cieneguilla, del distrito fiscal de Lima Este, abrió una investigación preliminar al Centro de Acogida Residencial (CAR) La Casa del Padre, ubicado en Cieneguilla y fundada por la congresista Milagros Jáuregui, por la presunta contravención a los derechos de niñas, niños y adolescentes.

El fiscal provincial Genaro Solís Quispe junto a la fiscal adjunta provincial Giuliana Leslie Sotelo Zegarra, con apoyo de representantes del Ministerio Público visitó al establecimiento, que alberga a 29 adolescentes y siete bebés, para constatar se cumpla las obligaciones acorde a ley a favor las menores acogidas.

Durante la diligencia se revisó documentación institucional y se realizaron consultas generales a algunas adolescentes bajo un enfoque de protección integral y no revictimizante

También se revisaron las garantías de confidencialidad, los protocolos para difundir actividades institucionales y las acciones para evitar la revictimización, solicitándose documentación adicional para su evaluación conforme a ley.

¿De qué fue denunciada Milagros Jáuregui?

La candidata al Senado por Renovación Popular fue denunciada ante el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de lesiones graves por comisión por omisión, en agravio de niñas y adolescentes víctimas de violación sexual acogidas en un albergue vinculado a su entorno.