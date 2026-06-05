En el marco del Día Mundial del Ambiente, el Ministerio del Ambiente (Minam) destacó los avances de su agenda orientada a fortalecer la infraestructura ambiental, recuperar ecosistemas degradados, conservar la biodiversidad y promover la bioeconomía como una alternativa para generar empleo, innovación y desarrollo sostenible en todo el país.

La ministra del Ambiente, Nelly Paredes del Castillo, señaló que el Perú cuenta con una riqueza biológica excepcional que representa una oportunidad para impulsar nuevas actividades económicas basadas en el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

“Queremos colocar nuestra riqueza biológica, cultural y de conocimiento en el centro del desarrollo económico del país, promoviendo la innovación, el valor agregado y nuevas oportunidades para los productores y emprendedores peruanos”, afirmó.

Uno de los ejes estratégicos que impulsa el Minam es la bioeconomía, una apuesta que busca aprovechar de manera sostenible la biodiversidad para generar empleo, innovación y desarrollo en los territorios.

En ese marco, el sector lidera la elaboración de la Hoja de Ruta de Bioeconomía para el Perú, instrumento que orientará el aprovechamiento sostenible de los recursos biológicos y la generación de valor agregado a partir de la riqueza natural del país.

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La propuesta plantea que, hacia el año 2050, la bioeconomía represente entre el 13 % y el 15 % del Producto Bruto Interno (PBI), consolidándose como una fuente de crecimiento económico, competitividad y bienestar para millones de peruanos.

Esta visión se complementa con el impulso a los bionegocios y negocios verdes, iniciativas que permiten transformar la biodiversidad en oportunidades económicas para miles de familias. A través de programas como Impacta Verde, el Minam fortalece las capacidades de los emprendedores, facilita su acceso a financiamiento y promueve su articulación con inversionistas y mercados.

Desde el 2022, esta iniciativa ha contribuido a movilizar más de S/ 49 millones para fortalecer emprendimientos sostenibles en diversas regiones del país.

Junto con ello, el sector viene ejecutando acciones para recuperar áreas degradadas por residuos sólidos en distintas regiones del país. Estas intervenciones permiten recuperar espacios afectados por años de disposición inadecuada de residuos, mejorar las condiciones ambientales y sanitarias y devolver valor a territorios que anteriormente funcionaban como botaderos.

Recientemente, en la provincia de Paita (Piura), el Minam recuperó más de 40 hectáreas degradadas por residuos sólidos mediante el confinamiento seguro de más de 196 mil metros cúbicos de residuos, beneficiando a cerca de 98 mil habitantes y contribuyendo a la recuperación ambiental de la zona.

Paralelamente, el sector continúa fortaleciendo la infraestructura para la gestión integral de residuos sólidos mediante la construcción y puesta en funcionamiento de rellenos sanitarios, plantas de valorización y otras obras que contribuyen a mejorar los servicios ambientales y la calidad de vida de la población.

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En materia de conservación, el Minam continúa fortaleciendo mecanismos que permiten proteger ecosistemas estratégicos y generar beneficios para las poblaciones locales. A través del Programa Bosques, miles de familias de comunidades nativas contribuyen a conservar los bosques amazónicos y a impulsar actividades económicas sostenibles compatibles con la conservación. Asimismo, el sector promueve la transición hacia una economía circular mediante iniciativas orientadas al reciclaje, la valorización de residuos y el uso eficiente de los recursos, contribuyendo a reducir la contaminación y generar nuevas oportunidades productivas.

La ministra Paredes destacó que la conservación y el desarrollo pueden avanzar de manera conjunta. “La biodiversidad es uno de los mayores activos que tiene el Perú. Nuestro reto es aprovecharla de manera sostenible para generar bienestar, empleo y oportunidades para todos los peruanos”, enfatizó.