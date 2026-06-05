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Ministerio del Ambiente apuesta por infraestructura ambiental y bioeconomía para dinamizar el crecimiento sostenible.
Ministerio del Ambiente apuesta por infraestructura ambiental y bioeconomía para dinamizar el crecimiento sostenible.
Por Redacción EC

En el marco del Día Mundial del Ambiente, el Ministerio del Ambiente (Minam) destacó los avances de su agenda orientada a fortalecer la infraestructura ambiental, recuperar ecosistemas degradados, conservar la biodiversidad y promover la bioeconomía como una alternativa para generar empleo, innovación y desarrollo sostenible en todo el país.

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