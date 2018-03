Minedu convalidó estudios de 1.652 escolares venezolanos

Con la finalidad de que niños y jóvenes venezolanos puedan continuar con sus estudios en el Perú, el Ministerio de Educación (Minedu) ha reconocido la validez de 1,652 certificados de estudios básicos de primaria y secundaria durante el 2017 y lo que va de 2018.



De acuerdo al Minedu, la convalidación no procedió cuando los padres no contaban con los documentos de escolaridad de sus hijos o no cumplían con los requisitos establecidos.

En estos casos, los padres pueden solicitar una prueba de ubicación para sus hijos en cualquier escuela pública del país que tenga vacantes disponibles.

El Minedu informó que la convalidación se realiza en el marco del Convenio Andrés Bello (CAB), la Ley General de Educación y otras normas del sector.

Niños venezolanos estudiarán en colegio de SJL

Once niños venezolanos -8 de educación inicial y 3 de primero de primaria- que habitan en un albergue ubicado en San Juan de Lurigancho podrán continuar sus estudios en la institución educativa N.° 119 Canto Bello.

Los menores junto con sus padres fueron recibidos hoy por la directora de dicha escuela para regularizar el proceso de matrícula e iniciar el año escolar.

Ellos viven en el albergue Canto Bello junto a cerca de 90 ciudadanos venezolanos. Debido a que sus padres no contaban con los medios económicos para matricularlos en un colegio particular, los niños no habían podido matricularse. Esta situación fue detectada por la UGEL 05 y la Defensoría del Pueblo por lo que se iniciaron las gestiones para que los pequeños no se queden sin estudiar este año.