Minedu distribuirá 1,2 millones de kits escolares a estudiantes de zonas pobres en el 2027. (Foto: Andina)
Minedu distribuirá 1,2 millones de kits escolares a estudiantes de zonas pobres en el 2027. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, encabezó la presentación del “Plan de distribución de materiales educativos para el Año Escolar 2027”, que marca el inicio del despacho de recursos pedagógicos hacia instituciones educativas de todo el país. La iniciativa contempla la distribución de 13 millones de unidades y priorizará las regiones del norte, debido a su vulnerabilidad frente al Fenómeno El Niño, cuya presencia está prevista para finales de 2026 e inicios de 2027.

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