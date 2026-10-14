La presidenta de la República, Keiko Fujimori, encabezó la presentación del “Plan de distribución de materiales educativos para el Año Escolar 2027”, que marca el inicio del despacho de recursos pedagógicos hacia instituciones educativas de todo el país. La iniciativa contempla la distribución de 13 millones de unidades y priorizará las regiones del norte, debido a su vulnerabilidad frente al Fenómeno El Niño, cuya presencia está prevista para finales de 2026 e inicios de 2027.

La actividad se realizó en el almacén central del Ministerio de Educación (Minedu), con la participación del titular del sector, José Antonio Chang, y del ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, quien también lidera la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo del Fenómeno El Niño.

“Creemos que es indispensable para que nuestros niños tengan oportunamente sus materiales y no estén abandonados en depósitos e ir directamente a las regiones para que lleguen finalmente a las escuelas” , señaló Chang durante la presentación.

Más de 6 millones de estudiantes recibirán materiales educativos. (Foto: Andina)

Según lo informado por el ministro, el primer envío de materiales educativos a las regiones de la costa norte beneficiará a 1,3 millones de estudiantes de educación inicial, 2,7 millones de primaria y 2,2 millones de secundaria.

¿Qué materiales se distribuirán para el Año Escolar 2027?

El plan contempla recursos pedagógicos para estudiantes de instituciones educativas públicas de todo el territorio nacional. De acuerdo con el titular del Minedu, el conjunto de materiales incluye 8,5 millones de unidades de recursos impresos, como cuadernos, textos, libros y cuentos; 4,8 millones de útiles escolares, entre ellos cuadernos, lápices, lapiceros y colores; y 300.000 piezas concretas, que comprenden materiales estructurados y manipulables para el aula.

Asimismo, se informó que durante el 2027 se distribuirán 1,2 millones de kits escolares destinados a estudiantes de zonas pobres. Estos paquetes contendrán un polo, un buzo, una mochila, cuadernos y zapatillas.

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Más de 6 millones de estudiantes serán beneficiados

De acuerdo con la información presentada por el Gobierno, los beneficiarios de los recursos pedagógicos serán 6,3 millones de estudiantes de todo el país. Entre ellos se encuentran alumnos de educación especial y de educación básica alternativa.

La distribución priorizará las zonas del norte peruano ante los riesgos asociados al fenómeno El Niño, con el objetivo de que los materiales lleguen a las instituciones educativas antes del inicio del Año Escolar 2027.