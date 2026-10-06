El Ministerio de Educación (Minedu) inició este lunes la recuperación del colegio Mariano Melgar 04, anexo de la Gran Unidad Escolar Mariano Melgar, en Breña, luego de una diligencia judicial para desalojar a las personas que ocupaban parte del establecimiento. La intervención contó con la participación de efectivos de la Policía Nacional y un representante del Poder Judicial.

La diligencia se produjo luego de la denuncia difundida por el programa Cuarto Poder sobre la ocupación de este y otros locales educativos. Según explicó a Canal N el viceministro de Gestión Institucional del Minedu, Luis Antonio Alemán, el área ocupada comprende aproximadamente 3.000 metros cuadrados, correspondientes al espacio deportivo utilizado por estudiantes de inicial y primaria.

Minedu recupera espacio deportivo de colegio Mariano Melgar 04 ocupado desde hace más de una década. (Foto: Captura / Canal N)

Alemán señaló que los alumnos no habían podido utilizar el área para actividades deportivas y recreativas. Indicó que el proceso judicial se inició hace más de 11 años y que actualmente existe una orden de desalojo en etapa de ejecución. Asimismo, afirmó que el contrato al que hace referencia la parte ocupante habría culminado hace más de una década y que, desde entonces, no se habría realizado el pago por alquiler, agua o electricidad.

Durante la diligencia, los efectivos policiales mantuvieron conversaciones con los ocupantes y sus representantes antes de ingresar al establecimiento. En el lugar también se encontraban adultos mayores y menores de edad. El viceministro indicó que el juez había autorizado el descerraje para permitir el ingreso de la Policía y ejecutar la medida judicial.

Según el reporte difundido durante la cobertura, un intento anterior de desalojo realizado en mayo último no pudo concretarse. De acuerdo con las autoridades, en aquella ocasión se utilizó un balón de gas, lo que impidió la recuperación del espacio.

Más de 500 estudiantes en clases virtuales

Debido a la intervención, más de 500 estudiantes de inicial y primaria permanecieron en clases virtuales durante la jornada. El espacio recuperado era utilizado como cancha deportiva y, según el Minedu, anteriormente también habría sido alquilado para talleres y otras actividades.

#EnVivo Ministerio de Educación recupera colegio tomado en Breña, luego de que Cuarto Poder realizara denuncia pública Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I https://t.co/qWxbRWFYkq — Canal N (@canalN_) October 6, 2026

El viceministro sostuvo que en algunas ocasiones se habrían realizado reuniones con consumo de bebidas alcohólicas en el lugar, situación que, según indicó, generaba preocupación por la presencia de escolares.

Por su parte, la defensa de los ocupantes señaló durante la diligencia que cuentan con documentación relacionada con un contrato de 2014 y cuestionó la notificación debido a una diferencia en la denominación de la dirección del inmueble. Las autoridades continuaron con el diálogo antes de ejecutar la medida judicial.

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Minedu anuncia recuperación de otros locales

Alemán señaló que el colegio Mariano Melgar 04 es el primero de un total de 58 locales educativos que el Ministerio de Educación busca recuperar por encontrarse en una situación similar. El funcionario adelantó que el 9 de octubre está prevista la liberación de otros dos espacios en Arequipa.

Según Cuarto Poder, 72 colegios públicos de Lima Metropolitana se encuentran parcialmente ocupados por posesionarios e inquilinos precarios que se niegan a desalojar terrenos destinados a infraestructura educativa.

La presencia de terceros, de acuerdo con el reporte, frena la ejecución de obras de reconstrucción y saneamiento físico-legal. El informe también señala que 55.000 escuelas públicas a nivel nacional, equivalentes al 42% del total, están en riesgo de colapso, mientras que aproximadamente 28.000 colegios requieren una sustitución total de sus instalaciones.

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