Minedu ejecuta desalojo para recuperar 3.000 m² del colegio Mariano Melgar 04. (Foto: Captura / Canal N)
Minedu ejecuta desalojo para recuperar 3.000 m² del colegio Mariano Melgar 04. (Foto: Captura / Canal N)
Por Redacción EC

El Ministerio de Educación (Minedu) inició este lunes la recuperación del colegio Mariano Melgar 04, anexo de la Gran Unidad Escolar Mariano Melgar, en Breña, luego de una diligencia judicial para desalojar a las personas que ocupaban parte del establecimiento. La intervención contó con la participación de efectivos de la Policía Nacional y un representante del Poder Judicial.

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