El Gobierno, a través del Ministerio de Educación (Minedu), entregará en setiembre las Palmas Magisteriales 2024 a 24 profesionales del sector que, con su talento y compromiso, han transformado la vida de miles de estudiantes y han dejado huella en la educación peruana.

Se trata de la más alta distinción honorífica que otorga el Estado, desde 1949, a quienes contribuyen, con su trayectoria, a la construcción de un país más justo y con más oportunidades.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

En esta edición, se reconocen aportes extraordinarios en tres categorías: Amauta, que distingue impactos trascendentales en los ámbitos nacional e internacional; Maestro, que premia contribuciones significativas en innovación, investigación y desarrollo educativo, y Educador, que resalta la labor diaria y ejemplar de docentes en las aulas y en la gestión educativa.

La selección de los galardonados empezó con la evaluación en cada región, continuó con una comisión ministerial y culminó con el Consejo de la Orden, presidido por el ministro de Educación, Morgan Quero, e integrado por destacadas personalidades del sector.

Además del reconocimiento público, los galardonados recibirán resoluciones ministeriales, diploma, medalla honorífica y beneficios económicos, en función de cada categoría.

LEE AQUÍ: Más de 5 mil en la gestión de Dina Boluarte: los crímenes que se registraron en los últimos mandatos presidenciales

En esta edición también se rendirá un homenaje especial a la trayectoria de una personalidad cuyo legado pedagógico, declarado Patrimonio Cultural de la Nación, ha acompañado el aprendizaje de generaciones enteras y continúa inspirando a niñas y niños en toda América Latina.

Las Palmas Magisteriales han distinguido, a lo largo de su historia, a grandes peruanos, como Julio C. Tello, Raúl Porras Barrenechea, Jorge Basadre, Honorio Delgado, José María Arguedas, Julio Ramón Ribeyro, María Reiche y María Rostworowski, entre otros.