A través de un comunicado, Lydia Hung cuestionó su destitución y pidió que el ministro Óscar Becerra recapacite en su decisión. “Este cambio se hizo sin coordinaciones y de manera imprevista. Que se revise el nombramiento, tiene que ser un músico el que dirija una universidad de música. No tengo nada en contra del señor, puede ser un gran profesional en su especialidad, pero no es lo correcto”, dijo.

El Patronato Peruano de la Música, organización donde Lydia Hung es directora ejecutiva, comunicó que “es un derecho de la comunidad musical peruana el que su máxima institución, la Universidad Nacional de Música, sea liderada por un músico profesional, decidir lo contrario nos expone como país a duras críticas ante lo ocurrido”.

Jorge Mori, director del Centro para el Análisis de Políticas Públicas de Educación Superior (CAPPES), explicó a El Comercio que las universidades artísticas tienen una dificultad constante. “La ley universitaria no les da las facilidades a estos centros para lograr su licenciamiento. Esta es una cuestión que la pianista Hung siempre trató de solucionar a través de su buena gestión, además de ser una gran artista”, agregó.

Resaltó que, para cambiar una comisión organizadora, debe haber una documentación técnica que sustente dicho cambio . “Estos procesos no pueden darse de manera arbitraria, sino que el Minedu tiene que argumentarlo a través de la Dirección General de Educación Superior Universitaria (Digesu)”, dijo Mori.

Del mismo modo, señaló que es necesario que los miembros de esta comisión sepan de música para comprender las complejidades del mundo artístico y así puedan gestionar el establecimiento de la mejor manera. “Es importante que las cabezas de las comisiones organizadoras conozcan de arte para saber hacer diligencias dentro de esta universidad”, mencionó.

Profesores y alumnos de la Universidad Nacional de Música rechazamos la imposición de un director ajeno a la institución y a la profesión. @rmapalacios @ocram pic.twitter.com/HUr9VyQDg4 — Wilson Hidalgo (@WilsonHidalgoS) April 17, 2023

Jorge Mori sostuvo que el Minedu debe de establecer un canal de diálogo permanente con los maestros y alumnos de la institución que se están pronunciando en contra de la decisión . “Ser el titular de una institución es una responsabilidad muy grande. El ministerio debe justificar el motivo de este cambio. A través de la Digesu, el equipo tiene que sentarse a explicar las razones del reemplazo de la señora Hung”, dijo el experto.

Tras las críticas recibidas, el ministro de educación, Óscar Becerra, afirmó que la decisión no es una cuestión personal. En una entrevista en TV Perú, mencionó que se le ha solicitado a la pianista que realice una tarea para la cual no está capacitada. Además, sostuvo que no es apropiado que una universidad tenga una comisión organizadora por tanto tiempo.

Becerra resaltó que los resultados de la evaluación indicaron que el desempeño de Hung no fue satisfactorio. Explicó que no se puede esperar que una maestra de música organice un concierto de violín, sino que se necesita a alguien capaz de gestionar una universidad.

El perfil del nuevo presidente de la comisión

Según el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC), Jorge Leoncio Rivera Muñoz cuenta con un doctorado en educación y una maestría en educación con énfasis en enseñanza en el nivel superior. Además, posee una licenciatura y bachillerato en educación de biología y química otorgados por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Unmsm). Asimismo, es autor y coautor de varios libros sobre educación, ecología, desarrollo humano, comportamiento humano, neurociencia y paradigma docente.

Rivera forma parte del grupo de investigación ‘Conocimiento y Desarrollo’ (CD) y ha presentado ponencias en congresos nacionales e internacionales sobre pedagogía. Se ha desempeñado como profesor en programas de pregrado y posgrado en la Facultad de Educación de la Unmsm.

La comunidad universitaria se ha mostrado preocupada debido a que perciben que el cambio implementado podría alejar a la institución de su enfoque musical. Sin embargo, el titular del Ministerio de Educación respaldó al recién nombrado presidente de la comisión organizadora debido a su “amplia experiencia en gestión universitaria”, señaló.