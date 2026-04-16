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"Cristorata" será denunciado por el Ministerio de Cultura, luego que pidiera disculpas por sus expresiones racistas.
"Cristorata" será denunciado por el Ministerio de Cultura, luego que pidiera disculpas por sus expresiones racistas.
Por Redacción EC

El Ministerio de Cultura anunció el inicio de acciones legales contra el creador de contenido Cristopher Puente Viena, conocido como “Cristorata”, luego que este hiciera comentarios discriminatorios y racistas en una trasmisión en vivo.

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