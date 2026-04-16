El Ministerio de Cultura anunció el inicio de acciones legales contra el creador de contenido Cristopher Puente Viena, conocido como “Cristorata”, luego que este hiciera comentarios discriminatorios y racistas en una trasmisión en vivo.

“Rechazamos las expresiones racistas emitidas por el ciudadano Cristopher Puente Viena durante una transmisión en su canal de Kick, ‘Cristorata7’, y reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos y el respeto a la diversidad cultural de nuestro país”, indicó el Mincul a través de su comunicado, en el que sustentó su actuar en el artículo 323 del Código Penal.

El incidente ocurrió durante una transmisión en vivo en la plataforma Kick, donde el streamer cuestionó los resultados de las Elecciones Generales 2026 con frases despectivas e insultos racistas dirigidos a votantes de regiones específicas del país.

La Procuraduría Pública del Ministerio de Cultura formalizará la denuncia ante la Fiscalía Penal Especializada en Derechos Humanos. El objetivo de esta intervención es que se inicien las investigaciones preliminares para determinar las responsabilidades penales frente a los discursos que vulneren la dignidad de las personas.

El Ministerio de Cultura también exhortó a los medios de comunicación y creadores de contenido digital a utilizar el lenguaje de forma responsable en sus canales de difusión. La institución enfatizó la importancia de evitar mensajes que promuevan o normalicen la discriminación étnico-racial en un contexto de alta sensibilidad política.

"Cristorata" será denunciado por el Ministerio de Cultura, luego que pidiera disculpas por sus expresiones racistas.

“Cristorata” publicó un descargo en sus redes sociales donde admitió que sus palabras fueron ofensivas y carecían de justificación. Según indicó, sus expresiones fueron producto de un momento de irritación personal ante el panorama electoral, por lo que pidió disculpas a los ciudadanos que se sintieron agraviados por sus comentarios.