El uso de celulares en colegios públicos y privados quedan restringidos desde que se publiquen los reglamentos de cada instituto educativo. (Foto: El Peruano)
El uso de celulares en colegios públicos y privados quedan restringidos desde que se publiquen los reglamentos de cada instituto educativo. (Foto: El Peruano)
Por Redacción EC

El Ministerio de Educación publicó y puso en vigencia la norma que limita el uso de teléfonos celulares en las instituciones educativas públicas y privadas de todo el Perú. Tras esta oficialización, el texto deberá ser acatado e implementado en los colegios de todo el Perú

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