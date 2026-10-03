El Ministerio de Educación publicó y puso en vigencia la norma que limita el uso de teléfonos celulares en las instituciones educativas públicas y privadas de todo el Perú. Tras esta oficialización, el texto deberá ser acatado e implementado en los colegios de todo el Perú

El Decreto Supremo 018-2026-MINEDU fija pautas obligatorias para restringir los dispositivos electrónicos durante las jornadas escolares de primaria y secundaria. También establece excepciones, tiempos de vigilancia de los celulares y cómo deberá implementarse en los reglamentos de cada instituto.

La regulación busca mejorar el rendimiento académico y prevenir problemas de salud mental como el ciberacoso entre los estudiantes. Las autoridades aplicarán esta medida en las modalidades de Educación Básica Regular, Especial y Alternativa a nivel nacional.

Restricciones y sanciones por uso de celulares en colegios

La prohibición rige durante el desarrollo de las actividades pedagógicas dentro y fuera del local escolar. La restricción abarca también los eventos educativos programados fuera del horario habitual de clases.

La norma permite el uso de dispositivos móviles únicamente en situaciones de emergencia, problemas de salud acreditados o necesidades pedagógicas. Los estudiantes de secundaria utilizarán el teléfono si el docente a cargo autoriza su empleo dentro de la programación curricular.

Las instituciones educativas habilitarán espacios de custodia temporal si cuentan con los recursos económicos y logísticos necesarios. El personal escolar garantizará la conservación física del equipo sin revisar los contenidos personales del alumno.

Los colegios sancionarán los incumplimientos mediante las medidas correctivas dispuestas en su Reglamento Interno. Estas acciones mantendrán un carácter formativo y evitarán tratos discriminatorios o humillantes hacia los estudiantes.

Plazos y fiscalización del cumplimiento de la medida

Las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) realizarán la supervisión directa del cumplimiento del decreto en sus respectivas jurisdicciones. Las Direcciones Regionales de Educación (DRE) coordinarán alianzas institucionales con la Policía Nacional y los gobiernos locales.

El uso de celulares en colegios públicos y privados quedan restringidos desde que se publiquen los reglamentos de cada instituto educativo.

Los directores colocarán avisos informativos visibles en las puertas de ingreso de cada plantel escolar. La señalización incluirá la traducción correspondiente en las zonas donde predomine una lengua originaria.

Las escuelas adecuarán sus normas internas durante la primera actualización anual de sus documentos de gestión. El plazo máximo de retención del celular no excederá la jornada diaria de clases, salvo en casos de faltas graves o reiteradas.

La norma legal rige a nivel nacional desde su publicación el 3 de octubre en el diario oficial El Peruano. El Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud desarrollarán campañas preventivas dirigidas a toda la comunidad educativa.