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Sismate envió notificaciones falsas este 20 de mayo tras ingreso irregular al sistema. (Foto: gob.pe)
Sismate envió notificaciones falsas este 20 de mayo tras ingreso irregular al sistema. (Foto: gob.pe)
Por Redacción EC

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos inició una investigación tras el envío de alertas falsas de sismo y tsunami mediante el sistema Sismate este miércoles 20 de mayo. Esto implica que la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales analiza las implicancias de este acceso no autorizado bajo el régimen sancionador de la Ley de Protección de Datos Personales.

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