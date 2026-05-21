El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos inició una investigación tras el envío de alertas falsas de sismo y tsunami mediante el sistema Sismate este miércoles 20 de mayo. Esto implica que la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales analiza las implicancias de este acceso no autorizado bajo el régimen sancionador de la Ley de Protección de Datos Personales.

Cabe recordar que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) confirmó que el incidente resultó de un acceso no autorizado a través de una cuenta del proveedor Consorcio Everbridge.

#NotaInformativa 📄 | La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales del MINJUSDH ha iniciado una investigación sobre el reportado acceso no autorizado al Sistema de mensajería de Alerta Temprana de Emergencias (SISMATE) y sus implicancias frente al régimen sancionador… pic.twitter.com/nNL1gelyQP — Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (@MinjusDH_Peru) May 21, 2026

El aviso fraudulento reportó un sismo de magnitud 8.7 y un inminente tsunami en todo el litoral peruano. Esta notificación llegó a dispositivos móviles de diversas regiones a las 07:36 p. m. e incluyó un enlace ajeno a los canales oficiales del Estado.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) señaló que la alerta carecía de veracidad y generó preocupación innecesaria en la ciudadanía. El organismo reiteró que los sismos no permiten predicción alguna. Además, puntualizó que el Sismate no funciona para advertir desastres de esta naturaleza antes de que estos sucedan.

Las autoridades activaron protocolos de seguridad, monitoreo y contención para reforzar la protección de la plataforma. El MTC y el INDECI instaron a la población a ignorar contenidos de procedencia dudosa y seguir únicamente la información de las fuentes oficiales.