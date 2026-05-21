Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos inició una investigación tras el envío de alertas falsas de sismo y tsunami mediante el sistema Sismate este miércoles 20 de mayo. Esto implica que la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales analiza las implicancias de este acceso no autorizado bajo el régimen sancionador de la Ley de Protección de Datos Personales.
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