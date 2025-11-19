Según las últimas cifras de los Centros Emergencia Mujer y Familia del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) se registra 16.120 ataques sexuales contra menores de edad (niños, niñas y adolescentes) en lo que va del año.

El MIMP precisó que esta de data correspondiente entre enero y setiembre de 2025, el 93,4% de las víctimas era mujeres.

Frente a esta problemática y en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se celebra cada 25 de noviembre, el MIMP lanzó la campaña nacional “Entornos sin Violencia Sexual: Observa, Escucha y Actúa”.

La titular del sector, Sandra Gutiérrez, enfatizó que esta fecha no es solo para sensibilizar a la ciudadanía, también para cuestionar cuánto se hace por el sector más afectado.

“Las estadísticas indican que 7 de cada 10 sufren violencia, y eso tiene que concientizarnos. Debemos hacer mucho más desde el lugar que nos corresponde”, dijo Gutiérrez.

Enfatizó que siempre “debemos estar atentos” y “no hay que ser indiferentes, ni quedarnos de brazos cruzados”.

Para denunciar frente abusos sexuales está habilitada la Línea 100, que funciona gratis las 24 horas, siete días de la semana a nivel nacional.

Más cifras de abuso contra mujeres

Un reporte de la Defensoría del Pueblo informa que 477 niñas y adolescentes fueron reportadas como desaparecidas en junio de 2025, mientras que, en el mismo año y mes, 237 mujeres adultas fueron reportadas como desaparecidas. Las regiones donde se presentaron más reportes fueron Lima (74), Arequipa (24), Callao (14), Cusco (13), Puno (13), Ica (13), Lambayeque (11), Piura (11), Ucayali (8).

Asimismo, 4 feminicidios, 5 muertes violentas y 7 tentativas de feminicidio solo en junio de 2025. Estas cifras continúan en aumento.