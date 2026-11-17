¿Qué trabajos abrirá el 2027 y quiénes estarán preparados para ocuparlos? El Ministerio de Trabajo actualizó el 17 de noviembre la información sobre la Encuesta de Demanda Ocupacional (EDO), que busca conocer qué personal necesitarán las empresas y qué preparación exigirán esos puestos.

Pero hay un problema: la formación de muchos jóvenes no coincide con lo que pide el mercado. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) señala que el 62 % enfrenta una brecha entre su formación y el trabajo.

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Las empresas también sienten esa dificultad: el 70 % reportó dificultades para cubrir vacantes, principalmente por falta de habilidades técnicas y blandas.

En Lima Provincias, las cifras muestran una realidad que preocupa. Un informe del Ministerio de Trabajo proyectó 30.035 nuevos puestos de trabajo para 2026, pero 9 de cada 10 serían temporales o estacionales.

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Solo una pequeña parte respondería a una necesidad continua de las empresas. Conseguir trabajo no basta si ese empleo dura poco.

Ante este escenario, Andrés Tello, candidato de Somos Perú al Gobierno Regional de Lima, plantea preparar a los jóvenes desde las aulas para lo que viene después del colegio. Su propuesta apuesta por la formación para el trabajo, las competencias digitales y la educación técnica.

El reto será que esa preparación se traduzca en oportunidades reales de empleo. La propuesta entra también en el debate electoral regional, donde Tello disputará la segunda vuelta este 6 de diciembre, según el JNE.

En Lima Provincias, casi todos los nuevos puestos proyectados para 2026 exigirían como mínimo educación secundaria y 4.276 requerirían competencias digitales. Los datos vuelven a poner la atención en lo que los jóvenes aprenden antes de salir al mercado laboral.