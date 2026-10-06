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Cien familias de la provincia de Jorge Basadre podrán acceder a una vivienda nueva mediante el programa Techo Propio, gracias al convenio suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Fondo Mivivienda y la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre, que permitirá utilizar recursos del canon para financiar soluciones habitacionales.

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