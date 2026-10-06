Cien familias de la provincia de Jorge Basadre podrán acceder a una vivienda nueva mediante el programa Techo Propio, gracias al convenio suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Fondo Mivivienda y la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre, que permitirá utilizar recursos del canon para financiar soluciones habitacionales.

El acuerdo fue firmado por el ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, el alcalde provincial de Jorge Basadre, Julio Dávalos, y el gerente general del Fondo Mivivienda, Joan Carbajal. La municipalidad destinará más de S/3,3 millones del canon para financiar 100 Bonos Familiares Habitacionales de S/33 000 cada uno, mientras que cada familia aportará un ahorro de S/2475.

Las viviendas tendrán 35 m² y serán construidas en terrenos de propiedad de las familias, bajo la modalidad de Construcción en Sitio Propio. Jorge Basadre es la primera municipalidad del país en utilizar recursos del canon para financiar viviendas mediante este mecanismo.

“Vamos a hacer convenios con las municipalidades para que el canon que no ha sido utilizado sea para vivienda social. Invitaremos a todos los alcaldes elegidos para explicarles este nuevo modelo. De esa manera, no vamos a triplicar, sino a cuadruplicar el número de viviendas de construcción en sitio propio”, señaló Arnillas.

Como parte de su visita a Tacna, el ministro entregó también una vivienda de Techo Propio a Pedro Chagua Clemente, quien anteriormente vivía con su familia en una casa de madera. La nueva vivienda tiene 37 m², dos dormitorios, ambiente multiusos, baño y zona de lavandería.

Arnillas visitó además la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Magollo y acordó con el alcalde provincial de Tacna, Pascual Güisa, instalar una mesa técnica para evaluar alternativas de financiamiento que permitan retomar el proyecto.

Durante la jornada, informó también que el sector Vivienda logró destrabar 56 de los 252 proyectos de agua y saneamiento que se encontraban paralizados al inicio de su gestión, con una inversión de S/3,7 mil millones y un beneficio estimado para 2,6 millones de personas en 21 departamentos.