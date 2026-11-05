El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento inspeccionó en el sector 1 de Villa El Salvador los trabajos que realiza Sedapal y el ministerio para atender a los ciudadanos afectados por la acumulación de agua producto de las lluvias y el colapso de alcantarillado.

El titular del sector, Mauricio Arnillas, anunció que, para poder usar una motobomba de 8 pulgadas que fue entregada al municipio distrital, se construirán dos cámaras de bombeo de agua de lluvia, así como la culminación de la red de alcantarillado, para el desvío de aguas residuales, con lo que se podrá prevenir futuros aniegos y no afecten a la población del Sector 1.

“Una cámara de 2 x 2 va a recibir toda el agua que se llena en esta zona, para que sea succionada a través de la manguera de la motobomba. Vamos a tener motobombas grandes para que puedan desaguar rápido”, señaló el ministro Arnillas.

Asimismo, el sector colocará cuatro motobombas en puntos estratégicos del distrito, de 4 y 6 pulgadas, las cuales van a contar con dos operarios de forma constante, para activar la maquinaria cuando se presente una emergencia.

La obra del aliviadero del colector de Villa El Salvador ya se encuentra en un 80 % de avance y se estima que se culminará en aproximadamente tres semanas, con lo que se fortalecerá la respuesta del sector ante las lluvias.

Trabajos de Sedapal

Desde hace 48 horas, el Ministerio de Vivienda, a través de Sedapal, ha desplegado más de seis equipos hidrojets para realizar los trabajos de succión de aguas residuales, retiro de lodo, limpieza y desinfección de las viviendas, en el sector 1, grupo 1 de Villa El Salvador.

Con las acciones del sector, por la mañana se pudo terminar de retirar el agua en su totalidad, a pesar de que por la noche alcanzó el metro y medio de altura. Actualmente, Sedapal se encuentra ejecutando labores de limpieza y desinfección. Las labores se desarrollaron de forma ininterrumpida durante toda la madrugada, para brindar apoyo a la población.

Además, Sedapal cuenta con diez equipos hidrojet adicionales en su centro de servicio, ubicado a tres cuadras de la zona, preparados y listos para atender este tipo de emergencias en los puntos críticos de Villa El Salvador.

Cabe señalar que un contingente de soldados del Ejército del Perú llegó a la zona para apoyar en las labores de limpieza en el colegio Juan Pablo II y en las casas aledañas. Asimismo, también se hizo presente personal de la Dirección de Redes Integradas de Salud - Diris Lima Sur, para inspeccionar la zona y adoptar las medidas necesarias de desinfección y apoyo a la población afectada.