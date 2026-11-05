Ministerio de Vivienda inspecciona trabajos ante la emergencia por lluvias en Villa El Salvador.
Ministerio de Vivienda inspecciona trabajos ante la emergencia por lluvias en Villa El Salvador.
/ MINISTERIO DE VIVIENDA
Por Redacción EC

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento inspeccionó en el sector 1 de Villa El Salvador los trabajos que realiza Sedapal y el ministerio para atender a los ciudadanos afectados por la acumulación de agua producto de las lluvias y el colapso de alcantarillado.

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