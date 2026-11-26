Ante el incremento de las precipitaciones, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) inició la instalación de motobombas en puntos críticos de Villa El Salvador y Villa María del Triunfo. La medida busca agilizar la evacuación de aguas empozadas y evitar nuevas inundaciones en Lima Sur.

En declaraciones a Canal N, el titular del sector, Mauricio Arnillas, detalló que el despliegue incluye un total de 14 motobombas equipadas con mangueras de descarga de hasta dos kilómetros de longitud. Asimismo, indicó que Sedapal habilitó un punto de conexión hacia un colector para derivar el agua acumulada de manera segura.

Los trabajos continuarán progresivamente hasta completar la instalación de las 14 motobombas Foto: MVCS / IMG

Villa El Salvador- uso de drones

Arnillas precisó que las dos motobombas correspondientes a la zona más crítica del sector 1 de Villa El Salvador ya se encuentran instaladas y fueron sometidas a pruebas de funcionamiento.

Para determinar la ubicación exacta de los equipos, el ministerio realizó previamente un levantamiento topográfico con drones. Este mapeo permitió identificar las zonas más bajas donde el agua suele estancarse, poniendo especial énfasis en el sector 1 de Villa El Salvador, punto donde las lluvias suelen provocar el colapso de las redes de alcantarillado.

El ministro señaló que faltan aproximadamente 70 metros para culminar esta obra y aseguró que realiza visitas periódicas a la zona para supervisar los trabajos.

Esta infraestructura presentaba diversas curvas en su trazado, lo que dificultaba la correcta evacuación de las aguas, razón por la que el sector ejecuta el reemplazo de un tramo de la red de desagüe correspondiente a un colector principal.

Ica, Piura y otras regiones

El titular de Vivienda indicó que estas intervenciones forman parte de una estrategia que se desarrolla en distintas localidades del país, principalmente en regiones como Ica y Piura, ante el pronóstico de lluvias de mayor intensidad.

Arnillas explicó que en dichas jurisdicciones se trabaja con los Sistemas Alternativos de Recolección y Evacuación de Aguas de Lluvia (SARES), que utilizan motobombas de gran capacidad para retirar el agua acumulada.

Con la instalación de las motobombas y la renovación de las redes de desagüe el ministerio espera reducir los problemas de inundación que afectan a vecinos de Lima Sur durante las precipitaciones.

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