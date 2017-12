Durante las primeras horas de la Navidad, tres niños nacieron en el Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP), más conocido como la Maternidad de Lima. El director de dicho nosocomio, Enrique Guevara, informó que los tres bebes están en perfectas condiciones. El primero en nacer fue Leonardo Manuel, hijo de la paciente Flor Micaela Fernández Bonifacio (18), quien alumbró a las 12:58 a.m.



Una menor de edad, de iniciales R.CH.C.P., alumbró a Valentina a la 1:02 a.m., mientras que el tercer bebé, Encio Gael, es hijo de Leidy Ipanaqué Pulache, de 30 años, y nació a las 3:13 a.m.

Con el consentimiento de las madres, los dos niños varones fueron uniformados por personal del Instituto Nacional Materno Perinatal con camisetas de la selección peruana y que tenían el 9 en la espalda, número del capitán Paolo Guerrero.

“Me gustaría que fuera un gran deportista y que pueda defender la camiseta peruana”, indicó el padre de Leonardo Manuel, Lenin De la Torre Izquierdo.

Las tres madres recibieron la visita del secretario general del Ministerio de Salud, Walter Borja, quien en representación del ministro de Salud, Fernando D’Alessio, las felicitó y aconsejó darles los cuidados debidos, como mantener la lactancia materna y controlar permanente su vacunación.

“Estamos visitando el INMP, que es el centro de mayor capacidad resolutiva en el país en salud materno perinatal. Se trata de un centro especializado que tiene a un personal dedicado a las madres gestantes los 365 días del año. Incluso en estas fechas donde todos celebran, ellos trabajan”, indicó.

Por su parte, el director del INMP, Enrique Guevara, explicó que la institución atiende en promedio 60 partos diarios. “El año pasado hemos tenido 22,000 partos y este año probablemente tengamos un número similar”, indicó.

Borja visitó varias instalaciones de INMP, como la unidad de cuidados intensivos (UCI), el área hospitalaria y el banco de leche, el cual es una iniciativa de esta institución que se espera extender a otros hospitales del país.