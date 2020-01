La titular del Ministerio del Ambiente, Fabiola Muñoz, se reunió este jueves con el alcalde de Surco, Jean Pierre Combe, a pedido del burgomaestre, para conocer la problemática generada por la falta de recojo de basura en el distrito y brindar asesoría de su despacho. En la siguiente entrevista responde sobre los acuerdos a los que llegaron y explica la importancia del reciclaje.

¿A qué acuerdos se ha llegado con el alcalde de Surco?

Como Ministerio del Ambiente ya veníamos interviniendo, a través del OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental), para saber porqué se habían producido estas situaciones.

Hoy, el alcalde nos explicó la situación contractual. El contrato entre Surco y la empresa Petramás tenía un plazo de vencimiento, pero a la vez también una suerte de cantidad de toneladas que tenían que recogerse. El plazo todavía vence en marzo, pero ya se alcanzó la cantidad de toneladas. Parte del tema que se está analizando ahora es ver si el hecho de haber alcanzado las toneladas, no le permitió a Surco firmar una adenda. Ahora se encuentran negociando para llegar a un acuerdo; sin embargo se está aplicando su plan de contingencia, a través de una empresa temporal.

Ya se viene realizando el recojo de la basura y lo que se espera es que este viernes (hoy) se pongan al día de la basura generada y lo que se producirá el mismo día. En adelante el servició volverá a la normalidad.

Como parte de su plan de contingencia, Surco vino utilizando una zona aledaña al parque Voces por el Clima para el acopio de basura, ¿conoce cómo será la disposición de los residuos sólidos ahora que hay una empresa provisional?

Lo que nos dijo el alcalde es que el contrato con Petramás disponía un relleno sanitario. El hecho de no brindar más el servicio hizo que se deje de recoger la basura y que además el relleno ya no reciba los residuos, pese a que ya tenían una empresa que recoja.

Ya han conseguido el lugar, están haciendo la disposición de los residuos en el relleno sanitario de Lurín.

Ministra Fabiola Muñoz se pronunció sobre la situación de Surco tras la falta de recojo de basura. (Foto: Mario Zapata)

¿El Ministerio del Ambiente, a través del OEFA, sancionará este acopio de basura en una zona urbana y cercana a un parque ecológico?

Quiero aclarar que en el parque hay una zona para acopio de plástico y también una zona de vivero. Parte de los ruidos se acumularon en el vivero.

OEFA ya realizó la verificación en campo y se han levantado una serie de observaciones que se le va remitir (a la Municipalidad de Surco) como parte del proceso de fiscalización.

Entre el viernes y el lunes terminaremos de verificar toda la zona. Ahí se determinará si hubo afectación. No puedo adelantar opinión al respecto a una posible multa.

El Minam contribuyó en la construcción del parque Voces por el Clima, ¿hay algún convenio para respetar el uso de las instalaciones?

El parque fue construido por la Municipalidad de Surco y el Ministerio del Ambiente donó el material que se utilizó en la COP 20 (La XX Conferencia Internacional sobre Cambio Climático). No es que nosotros hayamos puesto recursos, sino que el material que teníamos se quedó.

No tengo conocimiento de ningún convenio para respetar el uso. Sobre este hecho puntual, hemos constatado que la zona de visitantes no se ha afectado. En la parte de atrás del parque existe esa zona de vivero y ahí colocaron su centro de acopio temporal. No podemos decir que el parque está siendo utilizado para acopiar residuos sólidos.

Personal de limpieza trabajó desde la noche del miércoles para el recojo de basura. (Foto: Municipalidad de Surco)

Municipio afirmó que no se dañó el parque Voces por el Clima durante el acopio de basura. (Foto: Municipalidad de Surco)

Surco fue uno de los primeros distritos en promover el reciclaje y de un momento a otro tiene una gestión ineficiente de los residuos, ¿cuál es su lectura de esta situación?

Creo que tenemos que entender cuál ha sido la razón. Esto es una contingencia, no una decisión de una autoridad local de no querer hacer gestión sobre sus residuos. Por supuesto que nos preocupa, pero entendemos que obedece a una situación contractual, y lo que vemos es que existe voluntad de resolverlo lo más rápido posible. Hemos hecho la fiscalización, a través de OEFA, pero fue el alcalde quien ha pedido una cita conmigo para que juntos podamos solucionar el tema lo más pronto posible

Surco es un distrito emblemático en gestión residuos sólidos. Lo que está pasando nos tiene que hacer reflexionar de lo que en verdad ocurre y es que se generan grandes cantidades de basura a diario. Nosotros, como ciudadanos, no deberíamos generar esa cantidad, y por el contrario deberíamos reciclar, separar nuestros residuos orgánicos e inorgánicos, y hacer compostaje en nuestras casas.

Entonces, si tuviéramos esas prácticas generaríamos menos residuos que la municipalidad tendría que recoger. Todos tenemos que sumarnos a eso.

¿En la actualidad qué municipios de Lima vienen fomentando el reciclaje?

Son varios los que están trabajando en el recojo diferenciado, algunos de ellos son San Isidro, Miraflores, Jesús María, Magdalena, Surco. Y hay otros con los que estamos empezando a trabajar. En los últimos días nos hemos reunido con el Callao, Villa María del Triunfo y San Juan de Lurigancho para compartir las experiencias de los otros distritos y encontrar la mejor forma de reciclaje.

Hay municipios que incluso quieren trabajar articuladamente con otros distritos, de esta forma optimizar recursos y transferir conocimientos. Desde aquí hago el llamando a todos los alcaldes a que se acerquen al Ministerio del Ambiente para orientarlos a implementar el mejor sistema de reciclaje en sus localidades.