El ministro de Salud, Hernando Cevallos, se refirió este lunes a las nuevas medidas dispuestas por el Gobierno a fin de impulsar la vacunación contra el coronavirus (COVID-19) en el país. Específicamente, respecto a que las empresas solo podrán operar -desde el 15 diciembre- con personal debidamente inmunizado.

Consultado respecto a qué sucederá con aquellos empleados que no deseen vacunarse contra el coronavirus, Cevallos señaló que “va a ser un problema”. “Pero también va a ser una responsabilidad colectiva. Está demostrado que la persona que no está vacunada se puede contagiar más fácilmente y puede contagiar a más gente”, señaló en entrevista a RPP Noticias.

“Se complica porque no se asume la responsabilidad de cuidarse uno mismo y cuidar colectivamente a quienes están al lado de uno”, añadió.

En otro momento, el titular del Minsa recordó que dicha medida no ha sido publicada hoy, sino que desde hace un mes se dio el tiempo suficiente para que las personas que trabajan en lugares colectivos puedan completar su vacunación contra el COVID-19. “No hay ninguna razón científica que diga que no te vacunes”, sostuvo.

Agregó que, si bien están metiendo un “grado de presión a las empresas, a los trabajadores para cumplir con esta norma”, su sector tenía que tomar una decisión. “La decisión que hemos tomado es que hay que poner la presión porque necesitamos cuidar a la sociedad, a los trabajadores que sí se vacunaron. Si no tomamos estas decisiones nos va a pasar lo mismo que el año pasado”, puntualizó.

En otro momento, el ministro Cevallos detalló que actualmente hay un 15% a 20% de personas a nivel nacional que no desea vacunarse debido a que aún tienen dudas respecto a las dosis que se aplican en el país o porque viven en lugares muy alejados, entre otras razones.

“Entendemos que hay un porcentaje de población entre un 15% y 20% que, en general no es gente antivacunas, no es gente que tenga una posición de ‘no me quiero vacunar’ por distintos conceptos porque le han metido de verdad mucho miedo. Pero este porcentaje es por distintas razones, porque no tiene una información y necesita mayor información, vive en lugares alejados, su trabajo no le da facilidades para vacunarse, no le da la trascendencia adecuada a vacunarse. Este sector es el que en primera instancia queremos llegar para vacunarlo adecuadamente”, aseveró.

“Sabemos después que hay un sector mucho más duro. Para llegar a este primer sector necesitamos tres elementos que son fundamentales. Primero, seguir trabajando con insistencia en la comunicación, seguir esclareciendo las dudas, llegar con mayor información, hacer más atractiva la vacunación para este sector”, añadió.

Detalló que en segundo lugar han dado la disposición que se abran todos los centros de vacunación en el país para facilitar territorialmente la cercanía a la vacuna. “La vacunación es una responsabilidad social. Gente que quiere concurrir a lugares cerrados debe estar vacunada, es una forma de alentar”, precisó.

