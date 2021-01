Ministro Elice: “La Policía no puede estar en todos lados, pero sí está presente” | VIDEO

Ante las últimas medidas tomadas por el Ejecutivo sobre el cambio de horario de toque de queda, el ministro del Interior, José Elice, sostuvo este martes que los agentes policiales están en constante supervisión para que las personas cumplan con las medidas; sin embargo, enfatizó que “los policías no pueden estar en todos lados”.

En diálogo con Canal N, detalló que la policía está desarrollando nuevas estrategias para que las personas cumplan con el horario del toque de queda en Lima y en otras regiones del país. Añadió que de los 142 mil agentes, 70 mil trabajan en ello.

“Los policías son 142 mil aproximadamente, generalmente 70 mil trabajando y en algunos casos hay más que ese número, es verdad que la policía no es infinita; es decir, no puede estar en todos lados, pero sí está presente. Hace dos días se ha implementado una estrategia nueva, que consiste en que a las 9:00 p.m. los policías patrullen todos lados y con sus sirenas hagan sonar, con sus altavoces avisan a las personas”, señaló el ministro.

“El fin de semana he estado, en el caso de Lima y hemos monitoreado otras regiones, pero la policía no es infinita, hay lugares donde no han llegado o han llegado después, no están en todos los lugares, si así fuera tuviéramos seguridad para todo el mundo hace muchos años”, añadió.

Multas

Asimismo, Elice sostuvo que desde que se ha dado estas nuevas restricciones por la pandemia, los agentes policiales han puesto cerca de 10 mil multas a las personas que han infringido estas normas.

“Solo en Lima estamos bordeando las 10 mil multas desde que se inició este último régimen sanitario. Antes de la vigencia del último decreto supremo, ya se había intervenido muchas fiestas, algunas no eran ciertas, no había nada, en otros sí y se han desactivado estas fiestas. Se ha dado más que todo en el sur de Lima”, añadió.

Por último, señaló que los agentes policiales continúan trabajando para que las personas tomen conciencia a fin de que cumplan con las medidas establecidas para mitigar los efectos del COVID-19.

“La policía está empoderada y está haciendo cumplir la ley, con todas las operaciones que viene haciendo, no solo frente a la pandemia, sino con la captura de bandas delincuenciales y comercializadores de droga”, comentó.

“La policía no tiene ojos para mirar todas las casas, todos los locales, acaso tenemos 100 drones, mil drones. Yo en ningún momento he dicho que no tengo liderazgo, yo nunca he dicho eso, he dicho que estoy construyendo un liderazgo”, precisó.

