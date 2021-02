El Ministerio de Salud advirtió que personas inescrupulosas están usando su nombre para promocionar la venta de vacunas contra el coronavirus (COVID-19) mediante mensajes de texto. En sus redes sociales, el sector recordó que las dosis son gratuitas y solo son aplicadas en lugares autorizados.

“El Ministerio de Salud advierte a la población que personas inescrupulosas están utilizando el nombre de la institución para ofrecer ilegalmente vacunas contra la COVID-19, a través de redes sociales y WhatsApp”, se lee en la publicación.

“El Ministerio de Salud reitera a la población que las vacunas contra la COVID-19 son gratuitas y solo serán aplicadas en establecimientos públicos de salud autorizados”, agregaron en otro mensaje.

Esto se da luego de que circulara por redes sociales e internet mensajes falsos en los que se ofrecía aplicar la dosis de la vacuna contra el COVID-19 a cambio de un pago de 30 soles. En estos mensajes aparece el nombre del Ministerio de Salud.

Este Diario reportó esta tarde que, al llamar al número que aparece en el mensaje y, según la persona que nos contestó, desconocidos habrían tomado su número y lo han colocado en el aviso.

“Han tomando mi número y parece ser y que lo han puesto [en un mensaje], porque he visto la captura. Lo han puesto en un supuesto mensaje, y ahí es donde me están llamando. No lo sé, me han hecho una broma, ha sido alguien que me ha querido hacer una broma de mal gusto, pero no haga caso a ese tipo de mensajes”, señaló.

🔴 ATENCIÓN | El Ministerio de Salud advierte a la población que personas inescrupulosas están utilizando el nombre de la institución para ofrecer ilegalmente vacunas contra la COVID-19, a través de redes sociales y WhatsApp. pic.twitter.com/CbxoZX5tXo — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) February 9, 2021

La gratuidad de las vacunas ya ha sido comunicada desde antes de la primera llegada de las primeras 300 mil dosis al Perú. Vale recordar que la distribución de la vacuna contra el COVID-19 será progresiva, siguiendo el orden de prioridad establecido. Además será voluntaria.

Minjus advierte sanciones

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) exhortó a la población a evitar la difusión de fake news, es decir, de noticias falsas que promueven la desinformación, y recomendó compartir únicamente información oficial del coronavirus.

“Las personas que desinformen con noticias falsas a fin de perturbar la tranquilidad pública serán sancionadas con pena privativa de la libertad”, advirtió la entidad.

El último domingo 7 de febrero aterrizó en nuestro país un avión con 300 mil dosis del primer lote de vacunas contra el COVID-19 de Sinopharm. Se tiene previsto que el domingo 14 lleguen 700.000 dosis adicionales.

¡Evita difundir #FakeNews! Las personas que desinformen con noticias falsas a fin de perturbar la tranquilidad pública serán sancionadas con pena privativa de la libertad. Comparte solo información oficial de la #COVID19. #NoBajemosLaGuardia https://t.co/XhLJu0PIXt pic.twitter.com/OpdJpkymd5 — Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (@MinjusDH_Peru) February 9, 2021

