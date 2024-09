En medio de cuestionamientos al desarrollo y resultados del examen que otorga a los profesionales de la salud plazas en el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums), el Ministerio de Salud (Minsa) anunció este lunes, 9 de setiembre, la realización de una nueva prueba y estableció el cronograma de inscripción de los postulantes .

En un escueto comunicado, el Minsa detalló que el Comité Central Serums (CCSerums), en el marco de sus funciones, convocó a los profesionales de la salud a participar en la nueva evaluación.

Además, precisó que los postulantes del Serums deben inscribirse a través del siguiente enlace: https://serumsdigital.minsa.gob.pe/login/ a partir de las 9:00 a.m. del martes 10 de setiembre hasta las 23:59 horas del viernes 13 de setiembre de 2024.

El Ministerio de Salud indicó que también se publicó en su página web el cronograma, la oferta de plazas Serums remuneradas y equivalentes y el instructivo del proceso Serums 2024-II (https://www.gob.pe/71506).

Remarcó que para el proceso Serums 2024-II que no se aceptarán reinscripciones, no existe una lista de observados, no hay una etapa de subsanación de observaciones y no se consideran casos especiales.

Resultados del primer examen

De los 13.507 profesionales de la salud inscritos al examen del Serums, solo 4.690 (34,72%) obtuvieron una nota mayor a 10, es decir, menos de 35%, mientras que 7.022 (51.99%) obtuvieron una calificación de entre 5 y 10, y 64 (0,47%) una nota menor a 5.