El ministro de Salud, Óscar Ugarte, explicó este jueves que el aplicativo ‘Pongo el Hombro’ solo será, por el momento, para los adultos mayores de 80 años que viven en San Juan de Lurigancho. A través de este App, podrán conocer la fecha y hora en que les corresponde ser vacunados contra la COVID-19.

Durante una conferencia de prensa, el integrante del gabinete explicó que luego se dará a conocer el padrón de vacunados de los adultos mayores de 80 años que viven en San Martín de Porres. Además, precisó que una vez culminados en estos dos distritos, se iniciará la inmunización en Comas y Cercado de Lima.

“Hemos hecho agrupaciones de un segundo, tercer, cuarto grupo y así. Debemos anunciar que el segundo grupo es, por ejemplo, Comas y Cercado de Lima, no estamos anunciando la fecha, eso va a ser luego, pero por lo tanto los ciudadanos de Comas y Cercado no pretendan entrar al app porque no están en este padrón, vamos a ir colgando el padrón de acuerdo como vayamos anunciando para evitar la congestión”, sostuvo Ugarte.

Asimismo, el ministro de Salud explicó que los adultos mayores de 60 a 79 años conocerán su lugar y fecha de vacunación luego que todas las personas de 80 años en adelante sean inmunizadas.

“Estamos vacunando de 80 para arriba, los otros adultos mayores que son de 60 a 79 años van a venir luego; o sea, tampoco pretendan que los adultos mayores menores de 80 años entrarán en el padrón porque no se van a encontrar. Estamos priorizando a los adultos de mayor vulnerabilidad, terminando entrarán los demás”, aseguró.

El Ministerio de Salud (Minsa) habilitó este jueves el aplicativo “Pongo el Hombro” en su página web que permitirá conocer el lugar, fecha y hora de vacunación contra el COVID-19 de los adultos mayores 80 años del distrito de San Juan de Lurigancho. Según se informó, se busca conocer qué personas tienen problemas de movilidad para ser vacunados en casa. Para acceder a la aplicación, haz clic AQUÍ.

Esta noche, el Ministerio de Salud publicó la plataforma "Pongo el Hombro" en la que personas mayores de 80 años del distrito de San Juan de Lurigancho podrán conocer la fecha y hora en que les corresponde ser vacunados contra la COVID-19. pic.twitter.com/ph9lsc04gn — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) March 19, 2021

