Minsa: con solo con DNI pacientes accederán gratis a detección de cáncer

En declaración a los medios, el titular del Ministerio de Salud (Minsa), Luis Quiroz, indicó que en los próximos meses los peruanos y peruanas con solo portar su DNI podrán acceder gratis a exámenes de detección de cáncer en los establecimientos de salud a nivel nacional.

Quiroz sostuvo que la atención será completamente gratuita sin importar si la persona tiene “SIS, EsSalud, pertenece a la sanidad de las Fuerzas Armadas o de la Policía, cuenta con seguro privado o no tiene ningún tipo de cobertura”.

Luis Quiroz el actual ministro de Salud. Foto: GEC

Cáncer: enfermedad de alto costo

El galeno resaltó que debido al costo elevado de medicamentos contra del cáncer, el 20 % de la población no accede a ellos. Incluso, apuntó que los países más desarrollados lo pueden afrontar, en ese sentido, la prevención es fundamental.

“El despistaje debe hacerse de manera anual, porque la detección temprana salva vidas. El cáncer, identificado a tiempo, puede curarse con los tratamientos existentes”, remarcó en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer.

Diagnósticos gratuitos en febrero

Asimismo, informó que durante todo el mes de febrero, el Minsa viene realizando diagnósticos gratuitos de prevención del cáncer de mama, próstata, cuello uterino, colon, entre otros, en los establecimientos de salud a nivel nacional.

Estas campañas están dirigidas a mujeres y varones de entre 18 y 70 años, y se desarrollan del 1 al 28 de febrero en los establecimientos del Minsa en todo el país.