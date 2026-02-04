Escuchar
(2 min)
Realizan tamizajes gratuitos para la detección temprana de cáncer

Realizan tamizajes gratuitos para la detección temprana de cáncer

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Realizan tamizajes gratuitos para la detección temprana de cáncer
Realizan tamizajes gratuitos para la detección temprana de cáncer
Por Redacción EC

En declaración a los medios, el titular del Ministerio de Salud (Minsa), Luis Quiroz, indicó que en los próximos meses los peruanos y peruanas con solo portar su DNI podrán acceder gratis a exámenes de detección de cáncer en los establecimientos de salud a nivel nacional.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:noticia original
Minsa: con solo con DNI pacientes accederán gratis a detección de cáncer
Sucesos

Minsa: con solo con DNI pacientes accederán gratis a detección de cáncer

El Papa León XIV llegaría a Perú en noviembre o diciembre: los lugares que visitará y los detalles que faltan para que se reencuentre “con su familia”
Sucesos

El Papa León XIV llegaría a Perú en noviembre o diciembre: los lugares que visitará y los detalles que faltan para que se reencuentre “con su familia”

De depredadores sexuales a estafas digitales: los tres delitos que ponen en riesgo a miles de armys peruanas por conseguir entradas para BTS
Lima

De depredadores sexuales a estafas digitales: los tres delitos que ponen en riesgo a miles de armys peruanas por conseguir entradas para BTS

Papa León XIV desea visitar el Perú entre noviembre y diciembre, anuncia la Conferencia Episcopal
Sucesos

Papa León XIV desea visitar el Perú entre noviembre y diciembre, anuncia la Conferencia Episcopal