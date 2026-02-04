Minsa: con solo con DNI pacientes accederán gratis a detección de cáncer

En declaración a los medios, el titular del Ministerio de Salud (Minsa), Luis Quiroz, indicó que en los próximos meses los peruanos y peruanas con solo portar su DNI podrán acceder gratis a exámenes de detección de cáncer en los establecimientos de salud a nivel nacional.
