La Dirección de Redes Integradas de Salud (DIRIS) Lima Sur fue reconocida por partida doble en el Premio Comunicadores por la Salud 2025, otorgado por el Ministerio de Salud del Perú, consolidándose como una de las instituciones líderes en comunicación pública estratégica en el sector salud.

En esta edición del certamen, en el que participaron cerca de 50 organizaciones públicas y privadas de todo el país, la Diris Lima Sur obtuvo el primer lugar en dos categorías claves. La primera, Movilización Social, por la iniciativa Vacunación para Todos, orientada a promover el acceso equitativo a la inmunización mediante acciones territoriales, comunitarias e inclusivas, que incluyeron mensajes en el sistema Braille para personas con discapacidad visual. La segunda, Comunicación Digital, por la iniciativa Salud Práctica y Entretenimiento en TikTok – Contenido Digital Transformador, que ha logrado acercar mensajes preventivos de salud a públicos jóvenes a través de formatos innovadores y de alto impacto.

Este doble reconocimiento reafirma el rol estratégico de la comunicación en salud como una herramienta fundamental para la transformación social, la promoción de conductas saludables y el fortalecimiento del vínculo entre el Estado y la ciudadanía.

Al respecto, el jefe de la Oficina de Comunicaciones de la Diris Lima Sur, Carlos Torres Ravello, destacó que este logro es resultado del trabajo articulado de un equipo comprometido con una filosofía clara de gestión comunicacional: la puesta en común.

“Comunicar no es solo informar, sino dialogar, coincidir en propósitos con los públicos y construir confianza. En salud pública, una comunicación bien gestionada no solo transforma percepciones, también puede salvar vidas”, señaló.

Este premio ratifica que los comunicadores no solo transmiten mensajes, sino que generan vínculos, articulan voluntades y contribuyen directamente al cumplimiento de los objetivos institucionales.

La Diris Lima Sur reafirma así su compromiso de seguir desarrollando estrategias comunicacionales innovadoras, inclusivas y basadas en evidencia, orientadas al bienestar de la población de Lima Sur y al fortalecimiento del sistema de salud público del país.