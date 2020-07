El director adjunto del Centro Nacional de Epimdemiología del Ministerio de Salud (Minsa), César Munayco, indicó que los nuevos contagios de coronavirus (COVID-19) que se vienen registrando en el país se producen durante las visitas de familiares y amigos en espacios cerrados como viviendas.

“Recibimos información todos los días, que indica que los nuevos contagios se producen en visitas de familiares o amigos en los domicilios. Lo que ocurre es que la gente se confía porque son personas conocidas. No guardan la distancia y no usan mascarilla, pero la realidad es que no se puede bajar la guardia”, aseveró en RPP.

Además, indicó que incumplir con las medidas de prevención expone a la persona a una probabilidad de contagio del 90%.

“Si estoy en mi casa y voy a una reunión familiar, tengo que usar mascarilla, mantener la distancia y lavarme las manos al entrar y salir. Hay que recordar que los asintomáticos también pueden contagiar. Nosotros no sabemos de dónde viene la otra persona o qué cuidados haya tenido”, agregó.

De igual modo, Munayco explicó que las personas infectadas con el virus deben buscar atención médica temprana, debido a que la enfermedad avanza muy rápidamente. “Lo que vemos es que los pacientes llegan cuando ya necesitan una cama UCI y ya no hay suficientes, por eso recomendamos que recurran al primer nivel de atención en hospitales, allí se proporcionan medicinas”, sostuvo.

El último jueves, el Ministerio de Salud (Minsa) reportó el quinto incremento consecutivo en el registro diario de nuevos casos positivos por la pandemia. De acuerdo con el Minsa, en las últimas 24 horas se registraron 6.809 nuevos contagios y el número acumulado llegó a 407.492.