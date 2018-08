Minsa realizará campaña gratuita de vacunación de canes este fin de semana

Este sábado 25 y domingo 26 de agosto, el Ministerio de Salud (Minsa) realizará una campaña gratuita de vacunación antirrábica canina en Lima y Huánuco. Se trata del Van Can 2018 que en esta edición busca vacunar a 900 mil de perros.



“Haz un gol por Perú, vacuna a tu perro” es el lema de la campaña por la cual se desplegarán más de 4 mil puestos de vacunación en centros de salud y lugares más concurridos de ambas provincias.

José Luis Bustamante, coordinador nacional de Zoonosis del Minsa, precisó que esta actividad se desarrollará de 08.00 a 16.00 horas.

“Es un llamado a la responsabilidad de todas las personas que son propietarias de un can para que los lleven a su vacunación. El can solo debe estar completamente sano y no olvidar que la vacunación es una vez al año”, dijo en una transmisión en vivo a través del Facebook del Minsa.

Bustamante recordó que rabia es una enfermedad es una enfermedad mortal, pero totalmente prevenible mediante la vacunación. En la gran mayoría de contagio al ser humano es por mordedura de perros.

En caso de que esto ocurra, es indispensable que el afectado se lave inmediatamente la herida con agua y jabón, luego identificar al animal agresor e informar al personal de salud, para luego acudir de inmediato al establecimiento de salud más cercano.

