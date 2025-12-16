Minsa confirma casos de influenza A H3N2 y recomienda medidas preventivas sin restricciones. (Foto: Andina)
Minsa confirma casos de influenza A H3N2 y recomienda medidas preventivas sin restricciones. (Foto: Andina)
Redacción EC

En el inicio de la temporada de reuniones y celebraciones de fin de año, el hizo un llamado a la calma tras confirmar los primeros casos de subclado K en el país y descartó la aplicación de medidas extremas o restricciones sanitarias. Las autoridades precisaron que los casos detectados no han presentado complicaciones y que la situación se mantiene bajo control.

Durante una conferencia de prensa, el viceministro de Salud, Leonardo Rojas, informó que los pacientes identificados son dos menores de edad residentes en Lima: un niño de un año atendido en el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador y otro de ocho años evaluado en el Hospital Hipólito Unanue. Ambos evolucionaron favorablemente y ya fueron dados de alta. Rojas señaló que el virus no representa un riesgo elevado de brote, debido a que el país no se encuentra en temporada de invierno.

Autoridades de Salud aseguran que casos de influenza A H3N2 están bajo control. (Foto: Andina)

Como parte de las recomendaciones, el Minsa instó a la población a adoptar medidas preventivas individuales, especialmente ante posibles aglomeraciones por las fiestas. El director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú), , indicó que las personas con síntomas respiratorios deben usar , además de mantener el lavado frecuente de manos y la ventilación de espacios cerrados.

Minsa llama a la prevención individual tras detectar influenza A H3N2 en Lima. (Foto: Andina)

Las autoridades descartaron de forma enfática la imposición de restricciones sanitarias. Munayco afirmó que la situación “no amerita medidas extremas”, mientras que Rojas remarcó que “no se trata de una nueva pandemia”. Asimismo, el Minsa informó que los protocolos de control de infecciones se mantienen activos en los establecimientos de salud y que se coordina con clínicas privadas y el Colegio Médico del Perú para reforzar la atención.

En cuanto a la vacunación, el sector Salud reiteró que se prioriza a menores de cinco años y adultos mayores. Además, confirmó que las dosis para la próxima temporada de invierno llegarán entre marzo y abril de 2026, con un plan de distribución inmediata para la población vulnerable.

