Minsa refuerza llamado a la donación voluntaria de sangre y plaquetas para niños del INSN de San Borja. (Foto: Ministerio de Salud)
Minsa refuerza llamado a la donación voluntaria de sangre y plaquetas para niños del INSN de San Borja. (Foto: Ministerio de Salud)
Por Redacción EC

El Ministerio de Salud, a través del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja (INSN SB), hizo un llamado urgente a toda la ciudadanía para sumarse activamente a la donación voluntaria de sangre y plaquetas. Esta acción solidaria es fundamental para fortalecer el abastecimiento del banco de sangre y garantizar la continuidad oportuna de los tratamientos de alta complejidad que reciben los menores de edad.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.