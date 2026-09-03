El Ministerio de Salud, a través del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja (INSN SB), hizo un llamado urgente a toda la ciudadanía para sumarse activamente a la donación voluntaria de sangre y plaquetas. Esta acción solidaria es fundamental para fortalecer el abastecimiento del banco de sangre y garantizar la continuidad oportuna de los tratamientos de alta complejidad que reciben los menores de edad.

Como respuesta a esta convocatoria, estudiantes de la Escuela de Educación Técnica Superior y miembros del Escuadrón Verde de la Policía Nacional del Perú (PNP), con sede en Puente Piedra, acudieron a las instalaciones del instituto para donar sangre y plaquetas, sumándose a la iniciativa orientada a sostener la atención de los niños y adolescentes que requieren de estos componentes.

El INSN SB tiene dos trasplantes programados esta semana y requiere contar con una reserva suficiente de plaquetas para atender de manera segura a sus pacientes pediátricos. Estos componentes son indispensables en el tratamiento de la leucemia, grandes quemaduras y otros cuadros complejos, además de procedimientos quirúrgicos de alta especialidad.

El jefe del Banco de Sangre del INSN San Borja, Joe Avendaño, advirtió que los pacientes con leucemia son especialmente vulnerables ante la escasez de hemoderivados. “Necesitamos con urgencia la solidaridad de la población. Esta semana tenemos dos trasplantes programados y requerimos contar con plaquetas para atender de manera segura a nuestros pacientes. Cada donación puede marcar la diferencia en la vida de un niño”, señaló.

Muchas de las familias que llegan al instituto proceden de distintas regiones del país y permanecen en Lima por largos períodos mientras sus hijos reciben tratamiento. En varios casos, no cuentan con familiares o conocidos en la capital que puedan acudir a donar, por lo que el apoyo de los donantes voluntarios resulta fundamental.

Aunque el Seguro Integral de Salud (SIS) cubre al 100% el tratamiento de estos pacientes, la sangre y las plaquetas dependen exclusivamente de la solidaridad de la comunidad. Por ello, el instituto necesita diariamente a unos 60 voluntarios, entre donantes de sangre y de plaquetas, para cubrir la demanda asistencial.

Donar sangre y plaquetas es una acción concreta que permite viabilizar cirugías, sostener tratamientos y dar continuidad a la atención de cientos de niños que hoy dependen de la solidaridad de la población.

Datos

Las personas interesadas en donar deben tener entre 18 y 65 años y pesar más de 50 kilos. Pueden acudir al banco de sangre del INSN San Borja o al punto fijo de colecta ubicado en el centro comercial La Rambla (San Borja). Asimismo, pueden comunicarse vía WhatsApp al 940 419 110 o escribir al correo donacionvoluntariadesangre@insnsb.gob.pe. La atención a donantes se realiza de lunes a domingo, de 7:00 a. m. a 6:00 p. m.