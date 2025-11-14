A través de un comunicado, el Ministerio de Salud (Minsa) se refirió a los servicios de servicios de salud durante el paro de un grupo de transportistas convocado para este viernes 14 de noviembre.

El Minsa confirmó que se atenderá con normalidad a los pacientes citados en los hospitales e institutos de Lima Metropolitana, así como se llevarán a cabo las operaciones o procedimientos programados para este viernes.

Citas reprogramadas

Asimismo, la entidad de salud precisó que las personas que no pudieran acudir a sus citas podrán reprogramarlas, para lo cual deberán coordinar directamente con el establecimiento de origen.

“El Minsa reitera su compromiso de brindar atención oportuna y de calidad a la población con trato humano”, dice en el escrito.

Minedu suspende clases presenciales

Ayer, el Ministerio de Educación informó que este hoy las clases se realizarán de manera virtual en las instituciones educativas públicas de la capital, a consecuencia del paro de transportistas contra la ola de inseguridad que afecta al país y en medio del estado de emergencia dictado por 30 días.

En el comunicado compartido en las redes sociales de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), también precisa que las instituciones privadas podrán adoptar las medidas que garanticen la seguridad de sus estudiantes y comunidad educativa.

Paro de transportistas

El paro de hoy hasta el momento presenta un panorama sin ningún incidente. Se han reportado que varias líneas de transporte público, como Etul4 S.A. (Empresa de Transporte Urbano de Lima), Royal Express, Sol de Oro y otros, circulan con normalidad. En la avenida Benavides, que cruza los distritos de Surco y Miraflores, también es continuo el flujo habitual de vehículos y usuarios.

En tanto, en las Estaciones Atocongo y la Cultura, el flujo de pasajeros y vagones es como el resto de días.