Varias renuncias de cuadros técnicos se han registrado en el Ministerio de Salud (Minsa) en las últimas semanas. La más reciente es la salida de Lidia Saccatoma, especialista en infraestructura e inversión de salud.

Dicha funcionaria laboró, en calidad de técnica especialista, en las gestiones de los ministros Fernando D’Alessio, Abel Salinas, Patricia García, Silvia Pessah, Zulema Tomas, Hernando Cevallos, Hernán Condori y César Vásquez.

En su carta de renuncia, señaló que su decisión obedece a motivos personales y profesionales, deseando los mejores éxitos al actual titular del Minsa, Luis Quiroz, en la conducción de una gestión orientada al fortalecimiento del sistema de salud y al cierre efectivo de las brechas que afectan a millones de peruanos.

Carta de renuncia de Lidia Saccatoma, especialista en infraestructura e inversión de salud.

“Agradezco la oportunidad de haber contribuido, desde el ámbito técnico, al destrabe y reactivación de proyectos de infraestructura hospitalaria en un contexto nacional marcado pro brechas significativas que demandan continuidad en la gestión y decisiones oportunas para mejorar los servicios de salud”, dice la misiva enviada a Quiroz.

Otras renuncias han sido de funcionarios que habían sido ratificados por Luis Quiroz. Uno de ellos, Erick Ricardo Peña Sánchez, viceministro de Salud Pública), dio a conocer que su salida fue para darle a la nueva gestión la oportunidad de que coloque personas de su confianza en cargos de alta dirección.

Carta de renuncia de Erick Ricardo Peña Sánchez, viceministro de Salud Pública.

También presentó su renuncia Herberth Cuba García, viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, quien antes estuvo en el cargo de asesor del extitular de Salud César Vásquez.

Otro renunciante es el director del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos de Salud (Cenares), Carlos Castillo, que ha dejado al sector -actualmente- con un 89% de disponibilidad de medicamentos. Además, según difundió el Minsa, el año pasado Cenares logró el 100% de ejecución de su presupuesto.

Carta de renuncia de José Enrique Pérez Lu, director general de la Oficina de Tecnologías de la Información del Minsa.

Otras salidas se dieron en la Dirección General de Planeamiento y Presupuesto, la Direcciones de Redes Integrales de Lima Centro y Este, la Secretaría General, la Dirección General de Recursos Humanos, entre otras áreas de alta dirección.

Carta de renuncia de Hermes Francisco Guioye Cadenas, director general de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del Minsa.