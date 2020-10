Los alcalde de Miraflores, Barranco y Chorrillos insistieron en su propuesta del cierre de playas para evitar que se conviertan en foco de contagios del COVID-19. Esto, luego de que el presidente Martín Vizcarra anunciara ayer que el uso libre de los balnearios estará permitido únicamente de lunes a jueves y que el resto de los días solo podrán emplearse las áreas colindantes, para la práctica de algunos deportes.

El alcalde de Miraflores, Luis Molina, declaró para 90 Matinal, que respetarán la disposición del Gobierno y recordó que en la reunión que sostuvieron con el jefe del Gabinete Ministerial, Walter Martos, unos 13 alcaldes de la capital estuvieron de acuerdo con la restricción a las playas.

“Nosotros nos mantenemos en la posición de que se deben cerrar las playas. Hemos pasado 7 meses de sacrificio con la inmovilización social y nosotros decidimos que para evitar un contagio masivo se deben cerrar las playas, sino sería un desastre total, pero como el mandatario dice que darán un apoyo económico y nosotros vamos a respetar eso”, dijo.

Molina saludó que se vaya a designar un presupuesto a los municipios para que puedan implementar acciones para el control y fiscalización para acatar la disposición de evitar ingreso de personas a las playas los fines de semana. Adelantó que necesitarán 12 millones de soles para las tres comunas y que será necesario más de 200 personas, entre serenos y fiscalizadores, para el resguardo en los balnearios.

“Me imagino que es un plan piloto y que si el Gobierno ve que no se pude manejar como el aforo y protocolo de bioseguridad, que es difícil, pero no imposible, [se podrá ajustar]. Nosotros hemos calculado [un presupuesto] de 12 millones de soles. A Chorrillos sería 6, 3 para Barranco y 3 para Miraflores", agregó el burgomaestre.

Al ser consultado si será aplicable que las personas puedan reservar el acceso a las playas a través de un aplicativo de celular similar al que se usa para comprar entradas y separar asientos en el cine, remarcó: “No va funcionar, es imposible, estamos hablando de miles de personas, pero lo van a probar en una playita. Hay cosas que no se pueden hacer. Controlar el aforo es imposible”.

Por su parte, el alcalde de Barranco, José Rodríguez, reiteró que la propuesta junto a las comunas de Miraflores y Chorrillos es la restricción del ingreso a las playas porque les preocupa la salud de los ciudadanos frente a la pandemia del coronavirus en el país.

“Lo que nos preocupa es la salud de la población. De la reunión con el premier quedó claro que hay un 65% de la población que no se ha contagiado. Sostenemos que tenemos que liberar la economía y eso implica correr riesgo en la población, es un riesgo que tenemos que afrontar de la mejor manera. A mí, personalmente, [liberar las playas] no me parece lo adecuado. Esta medida debe ser evaluada permanentemente”, agregó.

En tanto, en declaraciones para Buenos Días Perú, el burgomaestre de Chorrillos, Augusto Sergio Miyashiro, también sostuvo que aplicarán lo dispuesto por el Ejecutivo. No obstante, mencionó que la playa Agua Dulce es uno de los balnearios de la capital más concurridos.

“Tenemos que allanarnos a esta primera fase. La playa Agua Dulce es la más concurrida y este año a partir del levantamiento de la cuarentena han comenzado a venir miles de personas. Los fines de semana hay dos o tres mil personas, lo que nos permitió dar alertas”, refirió.

Medida del Gobierno

Vale precisar que en conferencia de prensa desde Palacio de Gobierno realizada el último miércoles, el jefe de Estado, indicó que el decreto supremo sobre el tema, que saldría publicado hoy, está considerando una propuesta de uso gradual de dichos espacios púbicos, con etapas que se evaluarán permanentemente.

“Estamos normando las restricciones para Lima Metropolitana, el Callao y Lima provincias, y estamos dejando en responsabilidad del resto del país, siguiendo como lineamiento lo que estamos dando para Lima, para que los gobiernos regionales y municipios, que tienen playas, puedan efectuar el control correspondiente”, indicó el mandatario.

